«سيسكو» تطوّر محفظة حلولها لتبسيط عمليات الأمن السيبراني في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

كشفت «سيسكو» عن ترقيات في النُظُم والخدمات المقدمة ضمن محفظة حلولها للأمن الإلكتروني، وذلك لمساعدة كبار رؤساء أقسام أمن المعلومات في الإمارات على تبسيط بيئات العمل، وتسريع الكشف عن التهديدات وإيقافها، بالإضافة إلى حماية المستخدمين وبياناتهم.

وقال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيسكو: نساعد عملاءنا على تبني نهج متكامل للأمان يمكنهم من تبسيط عملياتهم الأمنية باستخدام منتجات وخدمات تعمل معاً لتوفير بيئة أكثر أماناً.

ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم طرق وأدوات جديدة لمعالجة تحديات وتعقيدات الأمان الرئيسية لعملائنا في الإمارات. وبحسب نتائج تقرير سيسكو السنوي بعنوان «قياس أداء كبار رؤساء أقسام أمن المعلومات 2019»، أفاد 79% من مسؤولي الأمن الذين شملهم الاستطلاع بأنهم يواجهون صعوبة في تنظيم عمليات الاستجابة للتهديدات في بيئة متعددة الموردين، ويشار إلى أن هذه النسبة ارتفعت من 74% العام الماضي.

وذكر 48% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يخصصون الآن وقتاً أطول لمعالجة الاختراقات بدلاً من اكتشاف الثغرات الأمنية والمخاطر وإيقافها في مرحلة مبكرة، مما يؤكد خطورة الوضع الحالي والأخطار التي تواجهها الشركات من جميع الأحجام.