الدورة الثانية لـ«مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» 9 و10 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

ينعقد مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بدورته الثانية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 9 و 10 ديسمبر 2019، تحت عنوان «قيادة التغيير: التأثير المجتمعي للهيئات الاقتصادية والمهنية».

وسيشارك هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، في جلسة نقاشية حول دور الهيئات الاقتصادية والمهنية في المجتمع الدولي ومساهمتها في إحداث تغيير إيجابي في المناطق التي تنشط بها.

ومن الشخصيات المشاركة في المؤتمر بخيتة المهيري، طيار مساعد (برتبة ضابط أول) في «طيران الإمارات»، وباتريشا في. بليك، رئيسة الجمعية الأمريكية للهيئات التنفيذية، وسنثيل غوبيناث، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، وغاي بيغوود، المدير الإداري لمؤشر استدامة الوجهات العالمية، والدكتور سمير حمروني، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: سيوفّر المؤتمر للمشاركين والمسؤولين منصّة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات لإحداث تغيير إيجابي لمستقبل الهيئات الاقتصادية والمهنية.

وتؤكّد استضافة دبي للدورة الثانية من هذا المؤتمر المهم على المكانة المتميّزة التي تتبوأها المدينة كمركز رائد لفعاليات الأعمال وأيضاً للمعرفة، وكمكان مثالي لاجتماع الشركاء والوفود من مختلف أنحاء العالم.

وقال حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي: يشكل المؤتمر في دورته الثانية فرصة مثالية للتعرف على الدور الذي تلعبه الهيئات الاقتصادية والمهنية في تحفيز الابتكار والإبداع والتغيير المجتمعي، حيث نتطلع بشغف لاستضافة ممثلي الهيئات الاقتصادية العالمية، والانخراط في حوار بنّاء حول تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الأداء الاقتصادي، وتشجيع التغيير الإيجابي في بيئة ومجتمعات الأعمال. ونؤمن بأن المؤتمر سيساهم في تعزيز سمعة إمارة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال ومركز إقليمي للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وقال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: نرحّب بالمندوبين وممثّلي الجمعيات والتجّار والمتخصّصين من جميع أنحاء العالم في دبي. ونحن على ثقة بأنّ المؤتمر سيستمر في لعب دور مهم في توفير منصّة تربط الخبراء الدوليين والإقليميين بالفرص الهادفة إلى تحديد المستقبل.

متحدثون

سيضمّ المؤتمر متحدّثين بارزين من حول العالم، وممثلين حكوميين، وشخصيات مؤثرة في القطاع، وهيئات تدريس وطلاباً جامعيين. وسيشمل حلقات نقاشية متنوعة، وجلسات تعريفية وتفاعلية تتمحور جميعها حول مفهوم المؤتمر الأساسي، إلى جانب مواضيع فرعية أربعة أخرى هي رفاهية المجتمع، والمعرفة والأبحاث، والفرص والأعمال، والإبداع والابتكار.