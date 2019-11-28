«سياحة أبوظبي» تنظم الدورة الأولى من «منتدى تحليل البيانات»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تنظيم الدورة الأولى من «منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات»، الذي تستضيفه منارة السعديات يوم 15 ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى الأول من نوعه في المنطقة أكثر من 100 خبير مختص إلى أبوظبي لمناقشة أحدث توجهات السياحة وتحليل البيانات.

أكد خبراء مختصون في هذا القطاع حضورهم من بينهم ممثلون عن شركات «غوغل»، و«سكيفت»، وموقع «تريب أدفايزر»، و«فيزا»، و«مجموعة الدار»، و«دو»، و«شركة جونز لانغ لاسال».

ويشهد المنتدى عقد جلسات رئيسية تضم «تحليلات تنبئية حول سوق الفنادق في أبوظبي»، و«تحليلات لقطاعي المأكولات والمشروبات والتجزئة»، و«إعداد النماذج الاقتصادية وأساليب التنبؤ»، مع جلسة تديرها شركة «الاتحاد للطيران» بعنوان «تحليلات تصنيف العملاء»، وجلسة بعنوان «إطلاق العنان للتحول: رسم ملامح مستقبل السفر عبر البيانات والتكنولوجيا». سيتم تنظيم جلسات حول «تواصل الثقافات واكتساب ثقة المستهلك عبر تجارب السفر المخصصة»، و«رحلة الزائر وتنميط العملاء باستخدام بيانات الاتصالات»، و«توقعات بيانات السياحة واستشراف مرحلة ما بعد إكسبو 2020».