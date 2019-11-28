245 مليون دولار أصول «الإمارات دبي الوطني ريت» في 30 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أن صافي قيمة الأصول كما في 30 سبتمبر 2019، بلغ 254 مليون دولار أمريكي (1.02 دولار للسهم الواحد)، وهو انخفاض طفيف بالمقارنة بصافي قيمة أصول الربع السابق الذي بلغ 255 مليون دولار كما في 30 يونيو 2019.

ووافق مجلس الإدارة على دفع توزيعات مؤقتة للأرباح بلغت قيمتها 0.0196 دولار للسهم من صافي دخل الإيجار المتولد خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وبلغت قيمة محفظة العقارات للشركة 435 مليون دولار كما في 30 سبتمبر، بالمقارنة بـ437 مليون دولار في نهاية الربع السابق، مع محفظة متنوعة بلغ مجموعها 11 عقاراً تتنوع بين الأصول المكتبية والسكنية والبديلة.

وأكدت شركة الإمارات دبي الوطني ريت أن توزيعات الأرباح المؤقتة، والتي تبلغ 0.0196 دولار أمريكي للسهم الواحد، سيتم دفعها للمساهمين بتاريخ 17 ديسمبر، كما أن أسهم الشركة سيتم تداولها وفقاً للأرباح السابقة في 4 ديسمبر 2019، والتاريخ المحدد لتوزيعات الأرباح المؤقتة هو يوم 5 ديسمبر.

وتعادل هذه الأرباح المؤقتة عائداً من توزيعات أرباح سنوية قدره 3.86% على صافي قيمة السهم أو 8.17% من سعر السهم الحالي. ونجحت الشركة في بداية العام 2019 بإعادة تمويل ديونها الحالية، حيث حصلت على تسهيلات مصرفية بمعدلات تنافسية من بنك المشرق، ما يقلل من تكلفة الاقتراض مستقبلاً.