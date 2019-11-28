قطاع صناعة الطيران بالدولة يستقطب الشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي- البيان

يحظى قطاع الشركات الناشئة في الإمارات باهتمام واسع النطاق على مستوى العالم، والذي تعززه مكانة الدولة كواحدة من أكبر الأسواق في مجالات صناعة الطيران والصناعات الدفاعية والفضاء، حيث تجاوزت استثمارات الدولة في تقنيات الفضاء 5.4 مليارات دولار، في الوقت الذي يبلغ حجم قطاع الطيران بـ 47.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

وتعد «غوثامز»، بالشراكة مع «ستاربيرست»، شركة المسرّعات الناشئة الوحيدة في مجالات صناعة الطيران والخدمات الدفاعية والفضاء بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تركّز على دعم الشركات المبتكرة ذات الأهداف الطموحة من أجل المساهمة في صياغة مستقبل هذا القطاع.

وكانت «غوثام» قد افتتحت مقراً لها ضمن منصة Hub71 في 13 سبتمبر، مستفيدة من الزخم الذي تحظى به المنصة التكنولوجية المتنامية، إذ تضم 18 شركة ناشئة في مختلف القطاع من جميع أنحاء العالم والشراكات والعلاقات الوثيقة التي تجمعها مع جهات التمكين، بما يعود بالأثر في تعزيز مسيرة إمارة أبوظبي للتحول الرقمي.

وتلقى برنامج «غوثامز Hub71 «99 طلباً للانضمام إلى البرنامج من شركات على مستوى العالم، حيث تم اختيار أربع شركات فقط، وهي: «ناتيلوس» و«ريد كرو إنتليجنس» و«بريشس بايلود» و«إيرثكس». وتخطط الشركات الأربع لنقل مقراتها إلى منصة Hub71 في أبوظبي، بحيث ستكون المقرات الإقليمية لها، ما يعني انتقال عدد كبير من كوادرها الهندسية والفنية للإقامة في الإمارة.