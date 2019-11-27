الإعلان عن السحوبات الكبرى للدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوق

المصدر: وام

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن السحوبات الكبرى التي ستشهدها الدورة الـ 25 من مهرجان دبي للتسوّق 2020 الذي سيقام بين 26 ديسمبر وحتى 1 فبراير المقبلين .

وتتضمن هذه السحوبات التي تقدم جوائز ضخمة تتنوع بين السيارات الفاخرة والمبالغ النقدية القيمة كلا من سحوبات "إنفينيتي" بالتعاون مع "العربية للسيارات" وسحوبات "نيسان" بالتعاون مع "اينوك".

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة نحتفي هذا العام مجددا بمحطة هامة في مسيرة مهرجان دبي للتسوق..وفخورون بالتعاون مجددا مع مجموعة الشركاء الرئيسيين لتقديم السحوبات الكبرى حيث نجحت هذه السحوبات منذ انطلاقها في تحقيق أحلام العديد من الزوار والمقيمين في دبي وهذا ما ساهم في تعزيز أهمية المهرجان ورسم الصورة المتميزة التي يتمتع بها.. ونحن على يقين بأن الجوائز المقدمة هذا العام سترتقي لتوقعات المتسوّقين بشكل يتلاءم مع السمعة الطيبة للمهرجان حول العالم.

وتمنح سحوبات "إنفينيتي" الكبرى هذا العام الفرصة للمتسوقين للفوز بسيارة" QX50 "وجائزة نقدية تبلغ/ 200000 / درهم يوميا خلال مهرجان دبي للتسوق 2020حيث يمكن للمتسوقين الدخول في السحب بسهولة وذلك من خلال الحصول على بطاقة بسعر 200 درهم لفرصة الفوز

بالجائزة اليومية.. كما ستشمل السحوبات جائزة كبرى قيمتها/ 1000000 /درهم نقدا ستمنح لفائز واحد في نهاية مهرجان دبي للتسوق.

ويمكن الحصول على بطاقات الدخول في السحب من عدد من محطات "اينوك" و"ايبكو" ومتاجر "زووم" ومحطات المترو في جميع أنحاء دبي وسوق الذهب والقرية العالمية وعدد من مراكز التسوق المختارة والطرق الرئيسية .. فيما سيتم تنظيم السحب في منطقة السيف ونقل فعّالياته مباشرة عبر قناة "سما دبي" من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 10 ليلا يوميا وحتى اليوم الأخير من السحب في 1 فبراير 2020.

تتيح سحوبات نيسان الكبرى الفرصة للمتسوقين للفوز بسيارة من خمس فئات من "نيسان" وهي "باترول" و"باثفايندر" و"أكس-تريل" و"كيكس" و"سنترا" وذلك عند شراء منتجات بقيمة 25 درهم من أي محطة تابعة لـ "ايبكو" و"اينوك" حيث يبلغ عدد سيارات نيسان المقدمة خلال سحوبات مهرجان دبي للتسوق 33 سيارة .

وبالإضافة إلى ذلك تشهد مدينة دبي تنظيم سحبين استعدادا لإنطلاق مهرجان دبي للتسوق حيث تم تقديم سيارة "نيسان - سنترا 2020 "كجائزة في 16 نوفمبر الجاري وستتاح الفرصة للفوز بسيارة "نيسان - سنترا "ثانية خلال سحب خاص سيتم تنظيمه في 4 ديسمبر المقبل احتفاء باليوم الوطني لدولة الإمارات .

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"إن مشاركتنا في مهرجان دبي للتسوق تمتد لأكثر من عشرين عاما ويسرنا أن نحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على إسهامات هذا الحدث في تعزيز المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي كوجهة رئيسية للتسوق والسياحة والرفاهية ونتطلع لتكريم عملائنا خلال دوره هذا العام من المهرجان بجوائز قيّمة تضم فرصة الفوز بـ 33 سيارة نيسان ودخول السحب على جائزة نيسان الكبرى البالغة 350 ألف درهم.. كما سنوفر لعملائنا الكرام فرص الإشتراك في جائزة إنفينيتي بقيمة مليون درهم عبر شبكة البيع بالتجزئة ومحطات الخدمة التابعة لنا".

من جهته أوضح ميشال عياط الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات أن النسخة الخامسة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث لاسيما وأنها تعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة دبي والهادفة إلى جعل المدينة وجهة عالمية حيث تتعاون العربية للسيارات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة منذ انطلاق مهرجان دبي للتسوق وتحرص كل عام على ضمان أفضل تجربة تسوق للمواطنين وللمقيمين والزوار على حد سواء .