دبي تدشن أكبر منشأة لوجستية في المنطقة بقيمة مليار درهم

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

دشنت دبي أمس «ميغا ديستريبيوشن سنتر» أكبر منشأة على مستوى المنطقة في قطاع التخزين واللوجيستيات، بكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من مليار درهم.

والمنشأة أطلقتها مجموعة «لاند مارك» لبيع التجزئة شركتها الجديدة المتخصصة في عمليات التخزين واللوجيستيكس تحت اسم «أوميغا لوجيستيكس» ، لتكون على غرار أمازون وغيرها من الشركات المتخصصة بالتخزين والتجارة.

قام بتدشين المنشأة سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، في المنطقة الحرة بجبل علي، بحضور أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، ومسؤولي مجموعة لاندمارك في دبي، وعدد كبير من مسؤولي الشركات العاملة في قطاع التجزئة في دبي.