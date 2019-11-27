محمد بن راشد يزور معرض الخمسة الكبار

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بعد ظهر اليوم معرض الخمسة الكبار الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي و تختتم فعالياته غدا.

و تجول سموه في أروقة المعرض الذي تشارك فيه أكثر من الفين ومئتي شركة من 135 دولة عربية وأجنبية بما فيها دولة الامارات ،واطلع سموه خلال الجولة على آخر تقنيات قطاع التشييد و البناء على المستويين الإقليمي و الدولي و تركيز الشركات العارضة على تقنية التصميم و البناء و المعمار الذكي و صيانة المساحات الحضرية والخضراء و الملاعب الرياضية و ملاعب الاطفال و حلول الطاقة الشمسية و التبريد و التدفئة و غيرها من متطلبات البناء الذكي .

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه لحجم ونوعية المعرض، معتبرا سموه أن ديمومته و تطوره على مدى أربعين عاما من انطلاقته في دبي يؤكد من جديد أهمية دولة الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص و دورها المحموري في إنماء و ازدهار دول المنطقة و إقليم آسيا و شمال افريقيا اقتصاديا وتجاريا ،مؤكدا سموه ان دولتنا ستظل الوجهة المفضلة للعارضين و اللاعبين العالميين في قطاع التجارة و التسويق والاستثمار الآمن .

رافق سموه في الجولة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي محمد بن ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي وعدد من المسؤولين و المرافقين.