الجمعة الخضراء" تخفيضات مميزة لمنتجات وخدمات اتصالات لمدة 5 أيام"

أعلنت "اتصالات" اليوم عن اطلاقها الأول لـ "عروض الجمعة الخضراء "، وهي فترة للتخفيضات المميزة لمنتجات وخدمات "اتصالات" لمدة خمسة أيام تبدأ يوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر الحالي وتستمر حتى مساء الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات.

وستكون "عروض الجمعة الخضراء " والأيام القليلة التي تليها فرصةً كبيرةً للحصول على باقة واسعة من المنتجات مثل أجهزة الهاتف الجوال وخيارات واسعة أخرى من الأجهزة والملحقات، بالإضافة للعديد من الباقات المخصصة للهواتف الجوالة وخيارات الترفيه المنزلي وغيرها.

وستكون المنتجات والخدمات متاحة عبر العروض الخاصة لفترة محدودة هي الخمسة أيام من انطلاق "عروض الجمعة الخضراء"، وهي متاحة عبر كافة منافذ البيع التابعة لـ "اتصالات" بجميع مناطق دولة الإمارات، كما يمكن شراؤها عبر موقع "اتصالات" على الانترنت أو عبر تطبيق "بسمات" الشهير باسم (Smiles) وكذلك عبر الشراء الإلكتروني عبر منصة eLife.

وستتيح هذه العروض من "اتصالات" تخفيضات مميزة تصل لغاية 70% للأجهزة، وتخفيض 50% للاشتراك لمدة عام في منصة El Farq من OSN، علاوةً على تخفيض 10% إضافي خاص بعملاء منظومة المحفظة الإلكترونية eWallet يضاف لتخفيضات "الجمعة الخضراء".

وفي تعليقه على هذه التخفيضات، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بـشركة "اتصالات": " نحن سعداء بإطلاقنا للتخفيضات التي تنطلق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 وتشمل الأيام القليلة التالية بالتزامن مع موسم المناسبات، وهي فرصة عظيمة لعملائنا للحصول على خيارات وافرة من الأجهزة المتحركة وباقات الترفيه المنزلي ومختلف الخدمات المميزة التي تقدمها "اتصالات"، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجيتنا في أن نقدم أفضل المنتجات والعروض التي تفي احتياجات مشتركينا على نطاق دولة الإمارات".