2 مليار دولار أمريكي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكينيا

المصدر: الشارقة - البيان

أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكينيا شهد قفزة نوعية خلال الأعوام الماضية، حيث وصل إلى 2 مليار دولار أمريكي خلال العامين 2017-2018، بمعدل نمو يناهز 37% .

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في منتدى التجارة والاستثمار الاماراتي الكيني، الذي أقيم أمس الأول على هامش زيارة البعثة التجارية الخامسة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى شرق إفريقيا، بمشاركة 25 منشأة صناعية وانتاجية وتصديرية من الشارقة، والتي تستمر حتى الـ29 من نوفمبر الجاري.

وأعتبر العويس أن تنظيم البعثة التجارية الخامسة يعد ثمرة من ثمار العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، والتي كانت وستبقى متجذرة بمباركة ورعاية قيادتي البلدين.

وأوضح أن الإمارات وكينيا تمتلكان إمكانات كبيرة ومقومات تنافسية عالية وفرص كثيرة للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين، والتي من شأنها أن تخدم مصلحة مجتمع الأعمال بشكل فاعل إذا ما أُحسن استثمارها.

من جانبه أكد ريتشارد نجاتيا رئيس غرفة تجارة وصناعة كينيا أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة في علاقات كينيا مع دول العالم، وأن بلاده تمتاز بموقع استراتيجي يمكن الانطلاق منها لدخول الأسواق الإقليمية في شرق إفريقيا، والوصول إلى عدد من المستهلكين يصل إلى أكثر من 150 مليون شخص، وذلك بفضل البنية التحتية التي تتمتع بها كينيا، وبيئة الأعمال التجارية المتطورة، حيث أصبحت تحتل اليوم المرتبة 56 على مستوى العالم من بين 190 دولة والمرتبة الرابعة في أفريقيا بعد موريشيوس والمغرب ورواندا، كما تعد كينيا سوقا رائدة للسلع الاستهلاكية، فضلا عن امتلاكها لموارد بشرية متعددة المهارات.

واختتمت أعمال المنتدى بتوقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الشارقة ونظيرتها الكينية، تهدف إلى تعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال توفير منصة لرجال الأعمال للالتقاء ومناقشة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز مجالات التعاون بين الغرفتين لما فيه مصلحة الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الرائدة.