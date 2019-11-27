شنايدر إلكتريك" تفتتح مركز التوزيع الذكي الجديد في الإمارات"

المصدر: دبي - البيان

افتتحت "شنايدر إلكتريك"، مركز التوزيع الذكي الجديد في دبي الأول من نوعه في المنطقة ليكون أحدث إضافة إلى شبكة الشركة العالمية المتنامية من مرافق العمليات الذكية. وتتميز هذه المراكز بتقنيات رقمية مبتكرة يمكن الاستفادة منها في دعم مجموعة من القطاعات لتحقيق مساعيها وإحراز المزيد من التكامل والرقمنة.

ويعد مركز التوزيع الذكي نموذجاً للرقمنة الصناعية، حيث يدعم تطوير أجندة الصناعة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل نحو الوصول إلى مستقبل يعتمد على تسخير قوة تقنية إنترنت الأشياء والتصنيع الذكي.

وهو مركز التوزيع الذكي السادس الذي تطلقه شنايدر إلكتريك في عام 2019، بعد افتتاح المراكز الأخرى في أستراليا والصين والبرازيل وفرنسا والهند. وتعتبر مراكز التوزيع الذكية عنصراً أساسياً في عملية التحول الرقمي لسلسلة توريد شنايدر إلكتريك 4.0، حيث تعمل الشركة على الاستفادة من منصة EcoStruxure وهيكلها في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها لتحقيق تكامل الرؤية ووضوحها بهدف تحسين الأداء.

ولا تقتصر رقمنة مركز التوزيع الذكي في دبي فقط على تقصير مدة التسليم للعملاء، بل تعمل أيضاً على تحسين عمليات سلسلة التوريد لتوفر التميّز في طريقة التسليم، وبُني المركز بدعم من تقنيات EcoStruxure التي طورتها "شنايدر إلكتريك" مما سيمكنه من توفير مجموعة من المزايا ضمن مختلف العمليات اللوجستية للشركة.

وتتضمن هذه التحسينات:

• إدارة مرنة وكفاءة عملية: تتواصل EcoStruxure Plant بفاعلية مع الموردين في المراحل الأولى والنهائية وكذلك الأطراف الداخلية، لتحسين الجدولة وزيادة سرعة اتخاذ القرارات لتحسين رضا العملاء من خلال توفير خدمات أفضل.

• إدارة أداء الأصول: تتيح EcoStruxure Machine إمكانية مراقبة الأداء في الوقت الفعلي وتحليله وتوفير التحليلات التنبؤية لتخفيض وقت التعطّل عن العمل وجعل العمليات أكثر كفاءة.

• تمكين المشغلين: يتيح برج التحكم المتكامل إمكانية رؤية الشحنات في الوقت الفعلي ويخطط للطوارئ في مراحل مبكرة، مما يمكّن المشغلين بمنحهم المعلومات اللازمة لتعزيز السلامة وتحسينها بشكل فعّال.

• كفاءة وموثوقية الطاقة: يخفض EcoStruxure Power من استهلاك الطاقة عبر المعلومات التي يوفرها في الوقت الفعلي من خلال EcoStruxure Power Monitoring Expert وEcoStruxure Power Advisor، والذَين نتج عن تشغيلهما توفير بين خمسة إلى سبعة بالمئة من الطاقة.

وبهذه المناسبة قال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في دول الخليج: "يعد مركز التوزيع الذكي الجديد في دبي دليلاً على التزامنا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

فنُمكّن من خلال تنفيذ بنية ومنصة EcoStruxure مجموعة واسعة من القطاعات، وكذلك المؤسسات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، من تحقيق طموحاتها طويلة الأجل في التحول الرقمي.

وأثبت مركز التوزيع الذكي بالفعل على المدى القصير إلى المتوسط زيادة الفعالية الشاملة لعملياتنا بنسبة 5% عن طريق اختصار وقت التسليم للعملاء، وتحسين عمليات سلسلة التوريد من خلال اختصار وقت تعطل المعدات وتخفيض استهلاك الطاقة الإجمالي بنسبة 10 – 12%".