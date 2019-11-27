«فيتش» تثبت تصنيف «اتصالات» وتمنحها نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد لمجموعة «اتصالات» عند الدرجة «+A»، وهي من درجات الفئة المتوسطة العليا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيفها لالتزامات المجموعة طويلة الأجل التي لا تحظى بضمانات عند نفس الدرجة أيضاً، وفقاً للتقرير الذي أصدرته الوكالة أمس.

وأفادت الوكالة في تقريرها بأن هذا التصنيف يعكس قوة الروابط بين «اتصالات» وأبوظبي، وأضافت أن تصنيف «اتصالات» يقل درجتين فقط عن «AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة»، وهو أحدث تصنيف ائتماني ونظرة مستقبلية منحتهما «فيتش» لأبوظبي.

وأوضح تقرير «فيتش» أن اتصالات تمتلك ملفاً ائتمانياً مستقلاً يتضمن مكانة متميزة وقيادية في سوق الاتصالات الداخلية، وحافظة أصول دولية متنوعة تجمع بين مخاطر الأسواق الناشئة وسياسة مالية متحفظة. وأضاف التقرير أن «اتصالات» احتفظت بتدفقات نقدية قوية ومستقرة أتاحت لها قدراً من حرية القرار في إدارة هيكلها الرأسمالي.

وذكر التقرير في ختامه أن «اتصالات» تنتهج سياسة مستقرة إلى حد بعيد في توزيع حصص الأرباح على أسهمها.