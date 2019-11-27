«الغرير للعقارات» تُوقع اتفاقية مع سلسلة فنادق ويندهام للتوسع في الإمارات ضيافة

المصدر: دبي- البيان

وقع سلطان الغرير والغرير للفنادق والضيافة - نيابةً عن الغرير للعقارات - اتفاقية مع سلسلة فنادق ومنتجعات ويندهام لإدارة فندق جديد يحمل علامة «رامادا باي ويندهام» التجارية في منطقة ديرة بقلب دبي القديمة، والذي يبدأ في استضافة النزلاء في أواخر نوفمبر الجاري، وذلك لتوسيع أعمال الشركة في الإمارات.

وقال أحمد البسيوني، رئيس قطاع الفنادق الضيافة في الغرير للضيافة: «نشعر بالفخر بهذه الشراكة الجديدة مع «رامادا باي ويندهام»، ونحن ملتزمون بمواصلة اجتذاب شراكات جديدة إلى شركة الغرير في إطار سعينا للتطور وتقديم المزيد من الخيارات الفندقية التي تلقى إعجاب زوار وسكان دولة الإمارات».

يقع فندق «رامادا باي ويندهام» في ديرة دبي بقلب منطقة الديرة التاريخية والثقافية في مدينة دبي، على بعد 10 دقائق من مطار دبي الدولي، ويضم 173 غرفة وجناحاً ومطعمين وحمام سباحة على السطح.

وتمتلك الغرير للعقارات الآن 5 فنادق أخرى في منطقة الديرة، بما في ذلك «سويس أوتيل الغرير»، «سويس أوتيل ليفنج الغرير»، ستار مترو ديرة للشقق الفندقية، نجوم للشقق الفندقية وفندق كينجز سكوير.