بدء عمل لجان المنازعات التأمينية

المصدر: دبي - البيان

باشرت هيئة التأمين أعمال لجان تسوية المنازعات التأمينية، خلال شهر نوفمبر الجاري من خلال بدء تلقي الشكاوى والمنازعات التأمينية من المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين ودراستها واتخاذ القرارات للفصل فيها وإنهاء النزاع.

ودعت الهيئة حملة الوثائق والمستفيدين من أعمال التأمين ممن لديهم نزاعات تأمينية تم النظر فيها عبر قسم الشكاوى في الهيئة ولديهم اعتراضات على الحلول والإيضاحات المقدمة من شركات التأمين بخصوصها، بإحالة نزاعاتهم إلى لجان تسوية النزاعات التأمينية ودعمها بالمبررات والوثائق والمستندات اللازمة.

وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن عمل اللجان سيشمل كافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب المصلحة في المنازعة التأمينية ضد شركات التأمين المرخص لها، ومهما بلغت قيمتها، وسواء كانت مقدرة القيمة أو غير مقدرة.

وأضاف أن أعمال اللجان ستبدأ في المرحلة الأولى من خلال لجنتين في أبوظبي ودبي، مع إمكانية تشكيل لجان أخرى بأي إمارة حسب مقتضى الحال.