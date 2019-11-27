4.4 تريليونات درهم قيمة سوق الإنشاءات في الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

قدّرت شركة «بروتندرز» الكندية للاستشارات العقارية قيمة سوق الإنشاءات في الإمارات بنحو 1.2 تريليون دولار «4.4 تريليونات درهم»، وفقاً للإحصائيات المتوفرة لدى الشركة حتى الشهر الماضي.

وأصدرت الشركة، أمس، تقريرها السنوي عن سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تطرقت فيه إلى حال سوق الإنشاءات في الإمارات في عام 2019، فأفادت بأن القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية في الإمارات حتى أكتوبر الماضي تبلغ 414 مليار دولار «1.5 تريليون درهم»، وتشمل مشروعات إنشائية إما في مرحلة التصميم، التخطيط، أو طرح العطاءات.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية قيد التنفيذ في الإمارات حتى أكتوبر 2019 تبلغ 453 مليار دولار «1.7 تريليون درهم».

وذكر التقرير أن سوق الإنشاءات في الإمارات والسعودية هما الأكثر مرونة بين دول الخليج، وذلك كون الدولتان هما الأكثر تنوعاً في الاقتصاد، فضلاً عن امتلاكهما لاحتياطيات مالية هائلة تساعدهما في امتصاص التأثير السلبي للتباطؤ في سوق العقارات.

وأكد التقرير أن الإمارات تحديداً تنتهج سياسات مالية مرنة تعزز قدرتها على استيعاب أي تأثير سلبي ناجم عن تباطؤ النمو، وتساهم في سرعة استعادتها للانتعاش.

وأضاف أن قيادة ورؤية الإمارات منحتا دفعة هائلة لاتجاه الدولة صوب التنوع الاقتصادي، مؤكداً أن أبرز الأدلة على ذلك هي «استراتيجية الإمارات 2021»، والتي تركز بالأساس على الاقتصاد القائم على المعرفة.