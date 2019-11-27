طفرة سفر بإجازة اليوم الوطني

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أسهم الطلب المرتفع على السفر خلال إجازة اليوم الوطني التي تأتي امتداداً لإجازة نهاية الأسبوع في ارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى أكثر من 40%، في حين تراوحت نسب الإشغال على بعض الخطوط بين 90 ـ 100%، لا سيما على الوجهات السياحية القريبة مثل أوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان، بالإضافة الى بعض الوجهات العربية، خاصة عمان والقاهرة وبيروت، بحسب وكالات سفر في دبي.

وتتوقع طيران الإمارات طفرة كبيرة في حركة المسافرين على رحلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات الـ48. وتظهر أحدث أرقام الحجوزات أن الجمعة 29 نوفمبر سوف يشهد ذروة الحركة، حيث سيزيد عدد المسافرين عبر المبنى 3 على 40 ألفاً. وتذكّر الشركة المسافرين بضرورة الوصول والوجود في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وسوف تبدأ أعداد المسافرين في التزايد اعتباراً من بعد ظهر غد، وسوف تزيد أعداد المسافرين من دبي حتى 5 ديسمبر على 200 ألف.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً كانت درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يُقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، وكذلك إمكانية التوجه لإنهاء معاملات الجوازات مباشرة بعد وصولهم إلى المطار من دون الحاجة إلى المرور بكاونترات إنهاء إجراءات السفر.