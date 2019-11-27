اقتصادية دبي تختتم الدورة الثالثة من برنامج التميز الوظيفي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت اقتصادية دبي الدورة الثالثة من «برنامج الشهادة المهنية في التميز الوظيفي»، البرنامج التدريبي المعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حيث سعت من خلاله إلى رفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الأداء لدى الموظفين العاملين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب تدريب المرشحين على معايير جائزة دبي للأداء الحكومي في التميز الوظيفي.

5 ورش عمل

وتضمن البرنامج في دورته الثالثة 5 ورش عمل متنوعة، قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التميز والعمل الحكومي، وركزت الورش على: التميز في الأداء وطرق النجاح، والتفكير الإبداعي والابتكاري، والتميز على المستوى الفردي، والتميز في مهارات العرض والتقديم. وشارك في البرنامج 18 موظفاً من اقتصادية دبي ومؤسستها مقارناً بـ 15 موظفاً شاركوا في العام 2018.

نقلة نوعية

وقالت ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: «يشكل البرنامج نقلة نوعية في شرح وتعميم مفهوم ثقافة التميز والريادة في اقتصادية دبي وتمكين المشاركين من إعداد ملفات الإنجاز الخاصة بجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز بكفاءة عالية، حيث يسهم البرنامج في إكساب الموظفين والمرشحين كذلك في جائزة دبي للأداء الحكومي الخبرة اللازمة لتولي المناصب القيادية المختلفة في المستقبل القريب».

وأضافت: «اختلفت أجندة البرنامج في دورته الثالثة، حيث تم إعداد تقرير مفصل لاختيار البرامج التدريبية والورش بموضوعية وعناية فائقة، لتواكب متطلبات العمل الحكومي، وأبرز التوجهات العالمية في معايير التميز والجودة في الأداء».

إسعاد الموظفين

وقالت خديجة الحمادي، مدير إدارة التميز في قطاع الأعمال: " تؤكد مشاركة اقتصادية دبي في الدورة الثالثة من برنامج الشهادة في التميز الوظيفي، حرصها على إسعاد الموظفين والاستثمار في رأس المال البشري، وذلك عبر توفير البرامج والورش المتخصصة في تقديم المعرفة والقدرات والمهارات الأساسية.

يعد برنامج الشهادة المهنية في التميز الوظيفي من الدورات الهامة، والتي تعنى بتطوير إمكانات الموظفين والتعرف على نقاط القوة وفرص التحسين فيها. يخدم البرنامج رؤية اقتصادية دبي في تخريج نخبة من القادة القادرين على إتمام مهام العمل وفق أعلى معايير التميز والجودة".