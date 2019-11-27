بوابة المقطع تطلق «مارجو» لتخليص الشحنات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت بوابة المقطع، المملوكة بالكامل لموانئ أبوظبي، نظام Margo «مارجو»، الذي يعد أحد الحلول الإلكترونية المبتكرة والمتكاملة لتخليص شحنات المستهلكين القادمة عبر ميناء خليفة ومطار أبوظبي الدولي، وإيصالها إليهم في أي مكان بدولة الإمارات.

جاء الإطلاق مساء أول من أمس في جزيرة السعديات خلال المنتدى الخامس لمجتمع التجارة الرقمي الذي استضافته بوابة المقطع، في خطوة تهدف إلى تعزيز ودعم جهود التحوّل الرقمي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في الدولة.

واستقطب المنتدى أكثر من 400 مشارك من المسؤولين وصناع القرار من المؤسسات الحكومية العاملة في مجالات الملاحة البحرية وقطاع التجارة واللوجستيات، إضافة إلى رواد الأعمال في قطاع التجارة والمعنيين في منظومة العمل والشركاء الاستراتيجيين والعملاء.

وأشار الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إلى أن «موانئ أبوظبي انطلقت في رحلة التحول الرقمي منذ عشر سنوات، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من دور موانئ أبوظبي الريادي في تمكين التجارة، وأدركنا الفرص التي يتيحها التحول الرقمي ودورها في تعزيز مساهمتنا في بناء اقتصاد متنوع ومستدام لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات وتطويرها لخدمة العملاء والشركاء».

وأضاف: «بدأت رحلة التحول الرقمي لدينا بمبادرات بسيطة تشكّل حلولاً لتحديات العمل اليومي، وأسهم تأسيس بوابة المقطع في تمكين موانئ أبوظبي من تحقيق نتائج لافتة ومواصلة تطوير المزيد من الحلول المبتكرة ».

وأكدت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، أن إطلاق خدمة «مارجو» يتماشى مع حرص بوابة المقطع على الوفاء باحتياجات العملاء، عبر تسهيل الإجراءات، وإيجاد حلول متكاملة توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأكّدت أن أتمتة خدمات تخليص وشحن البضائع للعملاء تعتبر تطوراً مهماً يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة. ولفتت، في تصريحات للصحفيين، إلى توجه قوي للتوسع في الخدمة الجديدة، بحيث لا تقتصر على مطار أبوظبي وميناء خليفة، بل تشمل النقل البري أيضاً. وقالت: «ننتظر آراء المتعاملين في الخدمة الجديدة».