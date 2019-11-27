«الإمارات الإسلامي» يحتفل باليوم الوطني الـ48

المصدر: دبي - البيان

احتفل «الإمارات الإسلامي» باليوم الوطني الـ 48 في مقره الرئيس بمدينة دبي الطبية، بحضور هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، وصلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي».

وقال هشام القاسم: «نغتنم الفرصة لتخليد ذكرى الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى الأسس المتينة لازدهار الدولة ونجاحها، وأشقائه حكام الإمارات أصحاب المساهمات الجليلة في نهضة وطننا الحبيب ومسيرة ازدهاره.

ونعبّر عن خالص الامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وندعو الله عزّ وجل أن يحفظ وطننا المعطاء وروح الاتحاد التي تخيّم على أركانه».