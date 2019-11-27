«الخمسة الكبار»: الإمارات ترسي عقود بناء بـ175 ملياراً في 2019

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

شهد معرض الخمسة الكبار في ثاني أيامه طرح المزيد من المبادرات والمنتجات والحلول والتقنيات غير المسبوقة التي تخدم مختلف أنشطة قطاع البناء والتشييد. ويشهد المعرض توافد الآلاف على زيارته، بوصفه منصة تعارف وأعمال لقطاع البناء، وفرصة كبيرة لمشتري وبائعي منتجات قطاع البناء وخدماته على امتداد العالم للحصول على آخر التقنيات والابتكارات في المجال.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها لقاء أعمال بين ممثلي القطاع الخاص في دبي ووفودٍ تمثل شركات عالمية مختصة بمجال الإنشاءات. ويعتبر اللقاء منصةً لجمع رجال الأعمال في دبي مع نظرائهم المشاركين في المعرض من كافة أنحاء العالم، حيث ناقش الحاضرون أوضاع سوق الإنشاءات في دبي والفرص المتاحة في هذه السوق الواعدة، وكيفية تعزيز الشراكات في قطاع الإنشاءات في دبي.

وأظهر عرضٌ تعريفي لغرفة دبي خلال اللقاء أن مساهمة قطاع الإنشاءات بلغت 6.4% من الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي في العام 2018، حيث يتوقع نمو القطاع خلال الفترة المقبلة على وقع اقتراب معرض إكسبو العالمي 2020 دبي، واستمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية وشبكة النقل.

وبيّن العرض أن دولة الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة العقود الممنوحة لعام 2019، حيث تقدر قيمة العقود في الدولة حوالي 175 مليار درهم (تقريبا 48.4 مليار دولار)، تليها المملكة العربية السعودية بحوالي 40.2 مليار دولار أمريكي، ثم الكويت بحوالي 15.8 مليار دولار أمريكي.

حياة صحية

وقعت مجموعة التزام لإدارة الأصول، المزوّد الرائد لخدمات إدارة المرافق المتكاملة في الشرق الأوسط، اتفاقية شراكة مع مشغل المجمّعات الرياضية «كورة سبورتس» لتعزيز نمط الحياة الصحية والمساهمة في أجندة السعادة الوطنية لدولة الإمارات، وذلك من خلال رعاية دورات تدريبية في مجال كرة القدم.

ويؤكد هذا التعاون بين الجانبين مساعي مجموعة التزام لأخذ زمام التشجيع على اتباع نمط الحياة الصحية، كما سيوفر دفعة قوية لمساهمة قطاع الرياضة في إنجاح أجندة السعادة في الإمارات.

كفاءة الطاقة

وتشارك «غروندفوس»، الشركة الدنماركية المتخصصة في مجال حلول المياه والمضخات، في فعاليات معرض «الخمسة الكبار»، لتسليط الضوء على مدى التوافق الكبير بين الاستدامة والتكنولوجيا.

وكشفت خلال المعرض عن باقة واسعة من المشاريع التي تعتمد على تقنية «آي سوليوشنز» الرقمية الذكية الخاصة بها، والقادرة على توفير مستويات أعلى من الموثوقية والكفاءة من حيث استهلاك الطاقة.

وعلاوة على ذلك، تُتيح هذه التقنية إمكانية الإدارة عن بُعد وتُوفر ما يصل إلى 80% من تكاليف استهلاك الطاقة في المباني التجارية والسكنية. يُشار إلى أنّه جرى تزويد مجموعة من أبرز مشاريع المباني التجارية في المنطقة، مثل «رويال أتلانتس» و«وان زعبيل»، بحلول غروندفوس الرقمية.

خدمات لوجستية

وأعلنت مجموعة «داب»، المتخصصة في قطاع إدارة المياه، عزمها تأسيس مركز لتعهيد الخدمات اللوجستية في دبي، في إطار خططها التوسعية في المنطقة خلال الفترة المقبلة. وطرحت الشركة ثلاثة حلول جديدة مبتكرة من تقنيات إدارة المياه المستدامة ذات الأداء العالي والكفاءة في استهلاك الطاقة المصممة لتحسين جودة حياة الناس وحماية البيئة في ذات الوقت.

33.2

أشارت غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن دولة الإمارات تتفوق على الدول الأخرى في المنطقة من حيث مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، حيث بلغت قيمتها حوالي 33.2 مليار دولار في العام 2018.