«دبي للسلع»: تحديات وصعوبات أمام صناعة الماس

المصدر: دبي- البيان

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، تقريراً ريادياً جديداً بعنوان «صناعة الماس تتغير إلى الأبد». وبحسب التقرير، تقف صناعة الماس العالمية اليوم عند منعطف رئيسي مهم.

فبدءاً بالانخفاض المستمر في الأسعار وتراجع الربحية ووصولاً إلى صعوبة الحصول على التمويل، تعيش هذه الصناعة حالياً ضغطاً كبيراً.

كما تشكل عوامل مثل تنامي شعبية الماس المصنوع مخبرياً والتطورات التكنولوجية المتسارعة متمثلة في أتمتة عمليات التصنيع وتصنيف درجات الماس، تحدياتٍ قد تؤثر على مسار القطاع مستقبلاً.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تواجه صناعة الماس ضغطاً كبيراً من مصادر مختلفة، ولا تزال تعيش حالة ركود منذ ما يقارب عقد من الزمان، فخيارات المستهلكين قد تغيرت، وهناك اختلال في ميزان العرض والطلب بالنسبة للماس الخام، كما أصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة بالنسبة للكثير من تجار الماس.

وعلاوة على ذلك، أحدثت التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة موجة من التغيير الجذري الذي يتحدى نماذج الأعمال التقليدية. وقد خلقت هذه العوامل مجتمعة شعوراً بالارتباك وعدم اليقين في السوق، ومع ذلك، لا يزال هناك ما يدعونا للتفاؤل».

وأضاف: «أصدر مركز دبي للسلع المتعددة هذا التقرير ليكون مصدر توجيه لأنه يعتقد بأن التوقعات الاقتصادية للماس على المدى الطويل تبدو إيجابية.

ويوضح تقريرنا بأنه لضمان نمو القطاع مستقبلاً، فإن هنالك حاجة إلى تعاون جميع الأطراف المعنية بالصناعة، وتبني الابتكارات الجديدة، وتسخير التكنولوجيا، والتركيز على توفير أفضل قيمة للعملاء.

وسيواصل المركز مستقبلاً التعاون مع شركائه لدعم نمو قطاع الماس في دبي، وتحقيق تأثير إيجابي على تجارة الماس العالمية ككل».

نمو

ونمت صناعة الماس في دبي بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتتبنى الإمارة استراتيجية تهدف من خلالها أن تصبح أكبر مركز عالمي لتجارة الماس خلال السنوات الخمس القادمة. فقد قُدِّرت قيمة تجارة الماس عبر دبي بنحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) في 2018، مقابل 13.2 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) في 2003.

واستضافت بورصة دبي للماس خلال العام الماضي وحده في مقرها الرئيسي ببرج الماس 29 مناقصة للماس تجاوزت قيمتها 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 75 % مقارنة بالعام السابق.

4 خطوات

يحدد تقرير مركز دبي للسلع 4 خطوات ضرورية لا بد لصناعة الماس العالمية من اتخاذها جماعياً لضمان مستقبل أفضل للقطاع: «بلورة خطاب جديد»، «إعادة التركيز على العلامات التجارية»، «التمييز بين المنتجات»، و«تجاوز المنافسة في مبيعات التجزئة».