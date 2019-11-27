تغيير جذري في البنى التحتية للشحن والخدمات اللوجستية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي والاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن مشروع ضخم لتعزيز مكانة مطار أبوظبي الدولي كمركز عالمي حديث ومتميز للشحن الجوي.

وستقوم مطارات أبوظبي والاتحاد للشحن بتطبيق استراتيجية متعددة المراحل لتطوير البنى التحتية للشحن، بدءاً بأعمال التحديث الوشيكة لمرافق مبنى الشحن الجوي التابع للاتحاد في القسم الجنوبي من المطار، وصولاً إلى افتتاح مقر الاتحاد للشحن المستقبلي، على مساحة خصصتها مطارات أبوظبي لأنشطة الشحن والأعمال اللوجستية المتكاملة.

وكشفت الخطط عن المرحلة الأولى التي تتضمن تحديث مرافق الشحن التابعة للاتحاد والواقعة في الجهة الجنوبية من المطار، والتي ستبدأ مباشرة ومن المقرر أن تنتهي على مراحل متعددة بين خريف 2019 ونهاية الربع الثالث من عام 2020.

ويشمل المشروع تحديث أرصفة التحميل الخاصة بخدمات الشحن البري من وإلى الطائرات، عبر تطوير رافعات التحميل المستوية وأعمال العزل والأرضيات، لتسريع وتعزيز كفاءة أعمال التحميل وضبط درجات الحرارة وفقاً لمعايير صارمة وزيادة مساحة التخزين ومساحات التجميع والتفكيك لتعزيز سير العمل، إضافةً إلى تحديث مرافق سلسلة التبريد المخصصة لعمليات مناولة وتخزين المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطازجة.

وستساهم هذه المرحلة في تعزيز كفاءة وإنتاجية المرافق الحالية لدعم نمو الشحن الجوي في مطار أبوظبي الدولي خلال الأعوام الخمسة المقبلة كما أنها ستدعم إمكانيات الاتحاد اللوجستية في مجال المستحضرات الصيدلانية من خلال مبنى المستحضرات الصيدلانية الجنوبي المخصص لهذا الغرض والذي يضيف مساحة قدرها 3,500 متر مربع مخصصة لمناولة وتخزين المستحضرات الصيدلانية في بيئة ذات درجة حرارة مضبوطة ضمن فئتين: من 2 حتى 8 درجات مئوية ومن 15 حتى 25 درجة مئوية.

كما سيعزز النجاح الذي تحظى به الاتحاد للشحن والتي أصبحت أول شركة طيران في الشرق الأوسط تحوز اعتماد مركز التميز لجهات التوثيق المستقلة في مجال الشؤون اللوجستية الصيدلانية والتي حصلت عليه في يناير اعترافاً بتميز عمليات الطيران ومباني المطار.