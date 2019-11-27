القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تستقطب صناع السياسات وداعمي التغيير

المصدر: الشارقة- البيان

تستقطب الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، تحت شعار «محركات التغيير»، وبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، نخبةً من المتحدثين الدوليين، الذين يمثلون منظمات وقطاعات خاصة، وجهات حكومية ذات علاقة بمسيرة تمكين المرأة على المستويين المحلي والدولي.

وتنطلق أعمال القمة بمشاركة أكثر من 50 خبيراً ومسؤولاً من المنطقة والعالم يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، وتتناول قضايا تمكين المرأة ومتطلبات إدماجها الكامل في قطاعات العمل المختلفة وتذليل العقبات التقنية والتشريعية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، عبر أربعة محاور؛ تشمل عمليات الشراء المُراعية للنوع الاجتماعي، والشراكة في سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى التمويل وتسهيل شراكتها وريادتها في القطاعات الجديدة.

وتضم قائمة المتحدثين من الإمارات، مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وهم: معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ود. نوال الحوسني، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتشمل القائمة أيضاً سماح الهاجري، مدير إدارة السياسات الصناعية في وزارة الاقتصاد، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

وتشارك في القمة فومزيلي ملامبو-نكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والناشطة في مجال قضايا حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وتستضيف القمة مجموعة من المتحدثين وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية وأبرزهم: شالو جرج، المدير الإداري في «Microsoft for Startups» في وادي السيليكون؛ إليزابيث فاسكيز، الرئيس والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركةWEConnect International«» - مؤسسة غير ربحية تساعد في تمكين صاحبات الأعمال من النجاح في الأسواق العالمية؛ الكساندريا لافسي، المؤسس المشارك لـ نيو ستوري- مؤسسة غير ربحية مبتكرة تأسست في عام 2014 والتي شيدت أكثر من 3000 منزل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ زانجسن جو، مساعد مدير مكاتب المستقبلية في وكالة سكيلز فيوتشر في سنغافورة؛ أنشو غوبتا، مؤسس ومدير منظمة «غونج» الإنسانية في الهند .