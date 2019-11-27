«كابيتال فاينانس إنترناشونال» تكرّم الاتحاد لائتمان الصادرات

المصدر: دبي - البيان

حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات» على جائزة الشركة الأكثر ابتكاراً في مجال تقديم الحلول المالية في الشرق الأوسط لعام 2019، من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشونال» البريطانية.

وتسلّط الجائزة الضوء على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، المتمثلة بتطوير خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» التي تهدف إلى دعم خطط نمو الشركات العاملة في دولة الإمارات ومساعدتها على دخول أسواق جديدة واعدة.

تتميز خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» بالمرونة والسرعة وسهولة الاستخدام، إذ إنها تشجع هذه الشركات على الاستفادة من حلول حماية الائتمان التجاري، إضافة إلى تسريع أعمالها في مجال الصادرات بطريقة آمنة.

وتُعدّ هذه الجائزة بمنزلة تقدير للنمو السريع الذي حققته الشركة في غضون فترة زمنية وجيزة منذ بدء عملياتها في 2018، لكونها شركة رائدة في مجال تقديم حلول حماية الائتمان التجاري التي تعزز القدرة التنافسية للشركات العاملة في الإمارات، وتساعدها على النمو والإسهام في التنويع الاقتصادي للدولة.

وقال علي العلي، رئيس تقنية المعلومات والعمليات في الشركة: «فريق الاتحاد لائتمان الصادرات يعتمد اعتماداً كبيراً على الابتكار والإبداع أثناء تطوير حلول حماية الائتمان التجاري، فإنهم يحرصون أيضاً على تقديمها بشكل يوفر الراحة وسهولة الاستخدام، وكل هذه المزايا متوافرة في خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وللاستفادة من مزايا هذه الخدمة، على العملاء اتباع 3 خطوات سهلة وسريعة على النحو التالي: الأولى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، والثانية اختيار المنتج المناسب وتقديم الطلب مع جميع التفاصيل المطلوبة، وبمجرد الموافقة عليه، يدفع مقدم الطلب مبلغاً ثابتاً من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وقالت عبير المطوع، رئيسة التسويق والاتصال: «هدفنا أن نقدّم للشركات العاملة في الإمارات ما تحتاج إليه لتنمية أعمالها. ولتحقيق هذه الغاية، ننظم باستمرار ندوات وورش عمل من أجل إجراء حوار مباشر عن تجارب هذه الشركات، لتزويدنا بفهم كافٍ لتوقعاتهم واحتياجاتهم من شركة كالاتحاد لائتمان الصادرات بشكل خاص، والسوق الإماراتية بشكل عام».