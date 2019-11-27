أنشطة متنوعة في احتفال «إينوك» باليوم الوطني

المصدر: دبي- البيان

احتفلت مجموعة إينوك باليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة تحت شعار «إرث الأوّلين»، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية التي تجسّد روح الاتحاد وقيم الفخر بالانتماء للوطن.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: الاحتفالات فرصة للاحتفاء بالإرث العظيم لأجدادنا، وقيم التسامح وروح الاتحاد التي أرسى ملامحها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كما تمثّل المناسبة المجيدة منطلقاً لتأكيد عمق التزامنا بالرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكّام الإمارات.

وأضاف: قطعت الدولة أشواطاً كبيرة، وحققت إنجازات استثنائية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل قيادتنا الرشيدة. ونحن في إينوك على عهدنا ماضون قدماً في بذل كل جهد ممكن للمساهمة في دعم مسيرة التنمية والازدهار.