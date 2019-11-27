«بي إم إس» تتعاون مع «أكسنتشر» لتطبيق العمليات الذكية بالمنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال «بي إم إس»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع شركة أكسنتشر بهدف مساعدة الشركات على تطوير حلول الخدمات الذكية في العديد من المجالات الداخلية مثل الشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية.

وقال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال»: في عالم اليوم الذي يتسم بالتعقيد، بات التغيير والتحول يحدث بسرعة. ولا بد للشركات التي تريد تحقيق الازدهار والمحافظة على موقعها في عالم الأعمال من إحداث تحول جذري في عملياتها. وسيمكننا التعاون الجديد مع «أكسنتشر» من تلبية حاجات ومتطلبات عملائنا ومساعدتهم على تحقيق قيمة إضافية لأعمالهم عبر تعزيز النظم المتبعة بمجالات الأعمال الداخلية .