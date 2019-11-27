تشجيع الشركات المحلية على الانضمام إلى مبادرة رعاية الألمنيوم

المصدر: أبوظبي- البيان

حثت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الشركات المحلية التي تعتمد في إنتاجها على ألمنيوم الشركة، إلى الانضمام لمبادرة رعاية الألمنيوم. والمبادرة هي منظمة عالمية غير ربحية لوضع معايير الاستدامة، ودعم الشفافية ومنح الشهادات، وتضم شركات من قطاع التعدين والمعادن، بالإضافة إلى «آبل» و«نيسبريسو» ومؤسسات غير حكومية، وتهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الألمنيوم في بناء مجتمع مستدام.

وتتيح المشاركة في المبادرة إمكانية تقييم وتحسين أداء الشركات فيما يتعلق بأدائهم البيئي والاجتماعي والإداري. وتُعتبر معايير الأداء التي تعتمدها المبادرة معتمدة دولياً والأولى من نوعها في قطاع الألمنيوم.

واستضافت الإمارات العالمية للألمنيوم جلسة تدريبية نظمتها مبادرة رعاية الألمنيوم حول كيفية المشاركة في المبادرة بحضور ثماني شركات محلية تعمل في قطاع الألمنيوم. وتستخدم هذه الشركات ألمنيوم الشركة في مختلف الصناعات على الصعيدين المحلي والدولي كصناعة السيارات وأعمال البناء.

وقال سلمان عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن والبيئة والجودة وتطوير الأعمال في الإمارات العالمية للألمنيوم: إضافة إلى القيمة التي تضيفها مفاهيم الاستدامة على المجتمع، نتوقع تحقيق أداء عالٍ في هذا الإطار لنصبح علامة فارقة ومنافسة في مجال صناعة الألمنيوم، ومقصداً دائماً للمستهلكين.

وقالت فيونا سولومون، الرئيس التنفيذي لمبادرة رعاية الألمنيوم: أثبتت الإمارات العالمية للألمنيوم ريادتها في الشرق الأوسط فيما يتعلق بقضايا الاستدامة من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاه المبادرة على الدوام، وآخرها الدعم الذي قدمته الشركة في تنظيم الجلسة التدريبية ومساهمتها في تحقيق أهداف المبادرة، بالإضافة إلى دعم تبادل الخبرات بين الشركات على الصعيد المحلي.