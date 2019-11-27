«حياة للفنادق» توسّع استثماراتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت حياة للفنادق توسيع محفظة فنادقها العصرية في الإمارات، من خلال افتتاح فندقين جديدين، هما: حياة سنتريك الأول في الدولة، وعلامة أنداز الأولى في دبي.

وقال كورت ستراوب، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا في حياة للفنادق: «نسعى جاهدين لتوسيع حضور علامتنا التجارية في المنطقة من خلال تقديم علامات خاصة بأسلوب الحياة العصرية لتلبية احتياجات ضيوفنا.

وأضافت حياة أخيراً العلامات التجارية لأسلوب الحياة العصرية: أليلا وتومبسون وجوي دي فيفر إلى برنامج الولاء الفندقي «وورلد أوف حياة»، وانضم أكثر من 40 فندقاً عبر العلامات التجارية إلى البرنامج في العديد من الوجهات الجديدة على مستوى العالم، مما يوفر للأعضاء إمكانيات أكثر لقضاء تجارب مميزة أثناء الاستمتاع بمزايا وورلد أوف حياة».