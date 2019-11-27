«جاك» للشحن البحري تفتتح فرعاً في «حرة الحمرية»

المصدر: الشارقة - وام

شهدت المنطقة الحرة في الحمرية افتتاح المقر الجديد لشركة جاك «Gac» إحدى كبريات الشركات السويدية المتخصصة بالشحن البحري والخدمات اللوجستية معززة مكانتها في أسواق المنطقة من خلال الموقع الاستراتيجي المهم الذي توفره حرة الحمرية في الوصول لشريحة واسعة من المتعاملين والخدمات المتميزة.

تزامن افتتاح الفرع الجديد مع احتفال الشركة بالذكرى الخمسين لتأسيس مكاتبها في إمارة الشارقة، وذلك بحضور سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وبجورن إنجبلم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومجلس أمناء مجموعة جاك العالمية وفريدريك نيستروم نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة «جاك» العالمية وراجيش مورجاني المدير العام لشركة «جاك» في الشارقة.

وتركز الشركة في خدماتها على شركات النفط والغاز وشركات الأنابيب والمنصات والمخازن والمستودعات.