«أكسالتا» تستكمل استحواذها على شركة كابيتال بينتس نشاط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أكسالتا»، الشركة المتخصصة في تصنيع وبيع مساحيق الطلاء، عن استكمالها لعملية الاستحواذ على شركة «كابيتال بينتس المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتعمل في مجال تصنيع مساحيق الطلاء بتقنية التصلب الحراري. وبموجب الاتفاقية، ستُواصل «كابيتال بينتس» عملياتها باعتبارها واحدة من منشآت تصنيع مساحيق الطلاء الثلاث التابعة لشركة «أكسالتا» في منطقة الأسواق الناشئة.

وقال سوبرز سيثي، رئيس الأسواق الناشئة لدى «أكسالتا»: «يُمثل هذا الاستحواذ إنجازاً كبيراً بالنسبة لشركة أكسالتا؛ إذ من شأن امتلاك الشركة لمنشأة مختصة بتصنيع مساحيق الطلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يمنحنا فرصة كبيرة لتقديم ما في جُعبتنا من تقنيات في هذا القطاع لعملائنا في قطاعات النفط والغاز والعمارة».