«دِل» تؤكد التزامها بتعزيز خطة تقنية المعلومات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت «دِل تكنولوجيز» التزامها بتعزيز خطة تقنية المعلومات والاتصالات التي اعتمدتها الإمارات لدعم توجهات الدولة المنصبة نحو التحول الرقمي في قطاعات العمل والهيئات الحكومية، إذ جمع منتدى «دِل تكنولوجيز 2019» نخبة من رواد الأعمال لمشاركة الرؤى والأفكار عن دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً للأعمال في الدولة.

وشكّل الحدث منصة لتبادل المعرفة وأهم الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات، تضمن الكشف عن الخطوات المطلوب تنفيذها، لتمكين مبادرات التحوّل في قطاعات العمل، وتأمين مستقبل رقمي للمؤسسات، واستعرضت الشركة تقنيات الجيل الجديد التي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتضمنت الندوة كلمة افتتاحية قدمتها د. باتريشيا فلوريسي، نائبة الرئيس والرئيسة الدولية للتكنولوجيا لدى «دِل تكنولوجيز»، وناقشت مجموعة من الأفكار التي تدعم مسيرة التنمية. وأشارت إلى أهمية البيانات في تحقيق النجاح المرجو من مبادرات التحول الرقمي، وكذلك أهمية التقنيات الحديثة بتحويل البيانات إلى مادة ذات قيمة عالية يمكن الاعتماد عليها في قطاع العمل، لتحقيق ميزة تنافسية تضمن النجاح في عصر الرقمنة.

وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا، دِل تكنولوجيز: «نحرص على مساعدة المؤسسات في قطاعات العمل لتسريع التحول، ونعمل معاً لتعزيز أجندة الابتكار في دولة الإمارات.

عندما ننظر إلى التقنيات الرقمية وأبعادها والتغيير الجذري الذي تعدنا به، تبرز الحاجة الملحة لرعاية هذه التقنيات . ونحن ملتزمون في «دِل تكنولوجيز» بجعل مسيرة التحول حقيقية في قطاعات العمل في جميع أنحاء الإمارات، ونتطلع إلى الفرص التي يقدمها المنتدى، ليس لتعزيز مكانتنا كجهة موثوقة لتقديم الاستشارات للعملاء والشركاء فحسب، وإنما أيضاً لمساعدة قطاعات العمل على رسم خريطة طريق رقمية ناجحة للمستقبل».