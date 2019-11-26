نصائح مهمة من طيران الإمارات للمسافرين

المصدر: البيان الإلكتروني

نصحت طيران الإمارات المسافرين بالوصول مبكراً إلى المطار، حيث تتوقع طفرة كبيرة في حركة المسافرين على رحلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48.

وتظهر أحدث أرقام الحجوزات أن يوم الجمعة 29 نوفمبر سوف يشهد ذروة الحركة، حيث سيزيد عدد المسافرين عبر المبنى 3 على 40 ألفاً.

وتذكّر طيران الإمارات المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.



وسوف تبدأ أعداد المسافرين في التزايد اعتباراً من بعد ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر ، وسوف تزيد أعداد المسافرين من دبي حتى 5 ديسمبر على 200 ألف.

وتذكّر طيران الإمارات المسافرين أن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير على الطرق المؤدية إلى المطار.



وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة.



ويمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم. وتتيح الخدمة للعملاء المسافرين إمكانية التوجه لإنهاء معاملات الجوازات مباشرة بعد وصولهم إلى المطار من دون الحاجة إلى المرور بكاونترات إنهاء إجراءات السفر.



وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم في مواقف السيارات. كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى رقم 3 اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 كاونتراً مخصصاً لركاب الدرجة السياحية أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع. أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر تقع في المبنى رقم 3 في المنطقة 2.



وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.