عوامل بشرية ساهمت في حادث طائرة فلاي دبي عام 2016

المصدر: البيان الإلكتروني

مع صدور التقرير النهائي الصادر عن لجنة الطيران المشتركة لحادث الرحلة FZ 981.. أصدرت فلاي دبي إحاطة إعلامية وجهت في مستهلها العزاء لأسر الضحايا قائلا" " لن ننسى اولئك الذين فقدناهم على متن رحلة FZ 981 و تعازينا لاولئك الذين يواصلون الحزن لفراقهم. سيبقى فريق الرعاية المخصص لمساعدة العائلات متوفرا على مدار الساعة."

وأضافت فلاي دبي : "تود فلاي دبي أن تشكر لجنة الطيران المشتركة (IAC) والسلطات الروسية والممثلين المعتمدين على عملهم.وأثناء التحقيق الرسمي، عينت فلاي دبي عددًا من الخبراء، مع مراعاة بروتوكولات الملحق 13 للايكاو ، لمراجعة البيانات الفعلية و ذلك لإجراء تحقيق داخلي شامل وكذلك تقديم ردود موضوعية على المحقق المسؤول.

وكشفت " في الحوادث التي لها صلة بالعوامل البشرية ، من المهم استنفاذ جميع السيناريوهات الممكنة عند تفسير البيانات الواقعية. من أولويات الصناعة فهم جميع العوامل المحتملة المساهمة في مثل هذا الحادث المأساوي وضمان مشاركة الأفكار الهامة التي يمكن أن تجعل الطيران أكثر أمانًا. تقر فلاي دبي بالاستنتاجات والتوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق. لقد أخذنا التزاماتنا على محمل الجد ونفذنا جميع التوصيات المتطلبة منا إلى جانب إجراءات إضافية تفوق تلك المحددة في التقرير النهائي. "

وتابعت " كجزء من التزام فلاي دبي المستمر بتحسين السلامة الجوية ، نعتزم مشاركة معرفتنا ورؤيتنا الإضافية مع الصناعة ".

وأضافت "منذ وقوع الحادث، كانت أولوياتنا دعم الأسر المتاثرة، وإجراء مراجعة شاملة لعملياتنا وأنظمتنا الداخلية، ودعم المحقق المسؤول. سيبقى السعي وراء تحسينات السلامة اولية في عملياتنا. وقت وقوع الحادث، استوفت فلاي دبي جميع المتطلبات التنظيمية. بعد مراجعة شاملة للتقرير المؤقت ومسودة التقرير النهائي والتحقيق الداخلي الذي أجرته فلاي دبي، اتخذت الشركة وبالتنسيق مع هيئتنا التنظيمية وهي الهيئة العامة للطيران المدني، عددًا من التدابير الاحترازية قبل نشر التقرير النهائي.

وأوضحت " وبعد نشر التقرير المؤقت في 20 أبريل 2016 ، أجرت فلاي دبي مراجعة داخلية شاملة بمشاركة خبراء متخصصون في هذا الموضوع. قامت الناقلة بإجراء تحسينات تشغيلية استباقية لكل من التدريب على اجهزة المحاكاة والفصول الدراسية لزيادة الوعي وتعزيز فهم الارتباك المكاني. علاوة على ذلك، قامت فلاي دبي بعمل إضافات إلى إجراءات التشغيل القياسية وأدلة الشركة المصنعة. تم تدريب جميع الطيارين على هذه التحسينات والتي تفوق المتطلبات التنظيمية."

وستواصل فلاي دبي العمل عن كثب مع شركائها في الصناعة والهيئة التنظيمية لتبادل الخبرات بهدف مشترك هو تعزيز السلامة الجوية".

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي " مع نشر التقرير النهائي، لن ننسى اولئك الذين فقدناهم على متن رحلة FZ 981 و تعازينا لاولئك الذين يواصلون الحزن لفراقهم. نطلب منحهم الوقت والخصوصية لمراجعة التقرير. سيبقى فريق الرعاية المخصص لمساعدة العائلات متوفرا على مدار الساعة. "

وأضاف " تهدف فلاي دبي الى التعويض العادل للاشخاص والاسر التي فقدت احبائها عقب الحادث. لقد توصلنا حتى الان إلى تسوية معظم المطالبات ولا يزال من أولوياتنا مواصلة هذه العملية. نحن ندرك أن هذا وقت مؤثر للعائلات كما ان فريق الرعاية سيبقى متوفرا على مدار الساعة. "

