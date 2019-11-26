النصر يبدأ إنجـاز4 مباني سكنيّـة بـ 300 مليون درهم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

بدأ نادي النصر في تنفيذ إنجاز أحد أكبر مشاريعه الاستثمارية الجديدة وهو عبارة عن 4 مباني سكنية تضم 400 شقة و24 محلا تجاريا، ومرتبطة بمنصة ممتدة على كامل الطابقين الارضي والأول وتتكون كل بناية من طابقين أرضي وأول و10 طوابق مكررة وتم تخصيص الطابق الأرضي للمحلات التجارية إضافة على ممر مكيف، فيما يضم الطابق الأول على خدمات متنوعة إضافة على مواقف السيارات ويحتوي الطابق الثاني على مسبح ونادي صحي للرجال والسيدات ويستغرق إنجاز المشروع 24 شهرا، ويمتد على مساحة 9460 متر مربع وتبلغ تكلفته 300 مليون درهم.

تفاصيل المشروع

التكلفة: 300 مليون درهم

مساحة الأرض: 9460 متر مربع

مساحة البناء: 60,657 متر مربع

مواقف السيارات: 426

عدد الوحدات السكنية: 400 شقة

عدد الوحدات التجارية: 24