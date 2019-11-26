فرص واعدة للشراكة بين الإمارات وتركمانستان

المصدر: دبي – محمد عبد الرشيد

أكد ميريدوف رشيد أوفيز جلديفيتش نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان وزير الخارجية على أهمية العلاقات الحميمة الطيبة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركمانستان، والتي يعود تاريخها إلى أعماق التاريخ في مختلف المجالات خاصة تطوير التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلاقات الإنسانية، مشيرا إلى وجود فرص واعدة للشراكة بين البلدين وخاصة في مجال البتروكيمياويات والنقل والسياحة.

وقال في تصريحات خاصة لـ «البيان» على هامش افتتاح القنصلية العامة لتركمانستان هذا الأسبوع أنه سجل بافتتاح القنصلية صفحة جديدة في العلاقات الإماراتية التركمانية، والتي ستتيح إمكانية كبيرة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة في التبادل التجاري بين شركاء تركمانستان، خاصة تبادل البضائع، وأن هناك إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي.

وأشار إلى إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، والتي ستعقد دورتها الثالثة في أبوظبي العام المقبل، والتي ستعزز من فرص تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين، وكذلك الاجتماعات المستمرة في المجالات المختلفة، إذ تم توقيع نحو 12 اتفاقية في مختلف المجالات بين حكومتي البلدين.

ودلل على عمق العلاقات بين البلدين بالاستثمارات التي تقيمها "دراغون أويل" الإماراتية المملوكة لحكومة دبي، والتي عملت لنحو 20 عاماً في مجال التنقيب عن النفط والغاز في بحر قزوين، وتنتح نحو 80 ألف برميل من النفط حالياً.

تنمية المجتمع

ومن جهته قال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" المملوكة لحكومة دبي، إن الشركة تسهم إسهاماً كبيراً في تنمية المجتمع في تركمانستان من خلال استثماراتها المجزية في قطاع النفط والغاز في بحر قزوين، مشيداً بخطوة افتتاح القنصلية العامة لدولة تركمانستان في دبي.

وأضاف أن العلاقات بين الإمارات وتركمانستان تتطور بشكل كبير وتسير بخطى ثابتة، وستشهد تطوراً ملحوظاً مع اقتراب انطلاق اكسبو 2020 في دبي، الذي يجلب استثمارات ضخمة للسوق الإماراتية، خاصة مع افتتاح القنصلية التركمانية التي تسهم في تطوير العلاقات وتوطيدها بين الجانبين، في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياسية.

وأشار الجروان إلى أن "دراجون اويل" هي شركة مملوكة لحكومة دبي من خلال شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) وتعمل "دراجون اويل" مع شركة اينوك لإنشاء شركة طاقة متكاملة رأسياً، ولديها أصول منتجة في آسيا الوسطى وأصول استكشاف في أفريقيا والشرق الأوسط، ومقرها الرئيسي دبي، وتتمثل أصولها الرئيسية المنتجة في تشيليكن التعاقدية في الجزء الشرقي من بحر قزوين، قبالة ساحل تركمانستان، حيث تملك 100% من القدرة التشغيلية للمربع منذ عام 2000، وتشرف الشركة بالعمل مع حكومة تركمانستان لأكثر من 19 عاماً لتحقيق المنفعة المتبادلة من خلال التعاون المثمر.

ولعل مشروع تطوير منطقة تشيليكن في تركمانستان، هو أحد المشاريع التي تتطلب مسؤولية اجتماعية واضحة للعمل وفقاً للقوانين والقيم المجتمعية بالتبعية وبالتناغم معها، ومن خلال مركز العمليات الميدانية المتمركز بالقرب من بلدة هزار، تولي دراجون اويل العناية الواجبة بالمجتمعات التي تعمل بها، ومنذ علم 2011 أنفقت دراجون اويل ما يقرب من 58 مليون دولار في مشروعات المسؤولية المجتمعية، ومن أبرز تلك المشاريع هو تشييد مستشفى هزار، وإقامة عدة مدارس ودور حضانة لخدمة أهالي المنطقة، كما يتم تقديم الدعم المستمر للعديد من الأنشطة الرياضية، والفرق الوطنية لتمكينها من المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية، ومنذ عام 2017 أصبحت دراجون اويل شريكاً رسمياً للألعاب «في آسيان» الداخلية والفنون القتالية في مدينة عشق اباد، وتواصل الشركة لعب العديد من الجهود للوفاء بالتزاماتها المجتمعية في تركمانستان، وأوضح أن شركة دراجون أقامت مسجداً كبيراً، وذلك أيضا في إطار مسؤوليتها المجتمعية، بالإضافة لتشغيل عدد كبير من أبناء تركمانستان إلى جانب أبناء الإمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز في تركمانستان.

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تعزيز العلاقات



ومن جانبها قالت بدرية خلفان الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والمتحدث الرسمي لدراجون أويل: إن الشركة أسهمت إسهاماً مهماً في تدريب أبناء تركمانستان إلى جانب أبناء الإمارات في مجال النفط والغاز، وتبادل الخبرات بين الجانبين مما كان له نتائج إيجابية لأعمال الشركة في تركمانستان.

وأضافت أن افتتاح قنصلية عامة لتركمانستان في دبي ستعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وستفتح مجالات كبرى للتعاون المشترك خاصة في قطاع البتروكيمياويات التي تستثمر فيه "دراجون اويل" في تركمانستان.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه ميريدوف رشيد أوفيز جلديفيتش نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان وزير الخارجية على عمق العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركمانستان، التي أرست قواعدها قيادة البلدين، والتي تحرص على تطويرها من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين.

وأوضحت خلفان أنه على مدار العقدين الماضيين، تطورت شركة "دراجون اويل" من شركة نفط وغاز محلية لتصبح مشغلاً عالمياً عبر مختلف جوانب سلسلة القيمة لقطاع الطاقة كما تعمل الشركة لنشر خبرتها وما تقدمه من تكنولوجيا لتنويع عروضها لتحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة أكبر لمساهميها، وتطمح الشركة لإنتاج 300 ألف برميل يومياً بحلول عام 2027.

ويتمثل أحد العناصر الأساسية لنهج دراجون اويل في العمل، في الحاجة إلى التصرف بمسؤولية تجاه الجهات المعنية ( المساهمين، والموظفين، والمجتمعات التي تعمل بها) وتعد المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها الشركة والتي تعززها القيم والمعتقدات الرئيسية عملية مستمرة تتطلب الرصد بعناية والانفتاح للمساعدة في تحديد المخاطر والفرص.

يذكر أن إنتاج "دراجون أويل" من النفط في تركمانستان وصل إلى نحو 80 ألف برميل يومياً وتسعى إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى آفاق كبيرة.