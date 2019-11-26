الإمارات الأولى عالمياً في ديناميكية الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً بديناميكية العمل التجاري، ذلك كونها تمتلك أعلى المعدلات العالمية في كثافة المشروعات والأعمال التجارية، فضلاً عن امتلاكها أعلى قدرة عالمياً على استقطاب أصحاب المواهب من كافة بلدان العالم.

وأوضح معهد «ليغاتوم» البريطاني في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2019 الصادر عنه أمس، الذي يرصد فيه مستويات الازدهار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي في مختلف دول العالم، أن الإمارات جاءت في المركز الأول عربياً والــ 40 عالمياً على المؤشر.

وتفوقت الإمارات على ماليزيا التي صُنفَت في المركز 41؛ والصين 57» وروسيا 74. وتضمن المؤشر عدة مؤشرات فرعية أخرى، منها مؤشر «الجودة الاقتصادية»، والذي حصلت فيه الإمارات على المركز الأول إقليمياً و 20 عالمياً. وكانت الإمارات هي ثالث أفضل دول العالم تحسناً في الجودة الاقتصادية على مدى عقد كامل، حيث قفز ترتيبها هذا العام 21 مركزاً بالمقارنة مع ترتيبها في عام 2009.