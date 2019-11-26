برج خليفة يرحّب بزواره 24 ساعة ابتهاجاً باليوم الوطني

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قررت شركة إعمار العقارية فتح شرفتي المراقبة في برج خليفة أمام الجمهور على مدار 24 ساعة تيمناً وابتهاجاً باحتفالات اليوم الوطني الـ 48 للدولة الذي يصادف 2 ديسمبر.

وقال مصدر مسؤول في إعمار لـ «البيان الاقتصادي»، إن شرفتي المراقبة في برج خليفة ستكونان مفتوحتين أمام الجمهور على مدار 24 ساعة اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل وطيلة فترة الاحتفالات التي تمتد عدة أيام.

وأوضح أن فرق العمل المسؤولة عن برنامج الاحتفال باليوم الوطني في وسط مدينة دبي، استكملت التحضيرات ووضع اللمسات الأخيرة لتمكين الزوار والمقيمين والسياح من قضاء أوقات لا تنسى احتفالاً باليوم الوطني.

ويضمّ برج خليفة منصّتي مراقبة هما «آت ذا توب» في الطابقين 124 و125، و«آت ذا توب سكاي» التي تقع في الطابق 148 أي على ارتفاع 555 متراً.