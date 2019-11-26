4763 رخصة أعمال جديدة بدبي في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال أكتوبر الماضي وصل إلى 4763 رخصة ساهمت في إضافة 13990 وظيفة إلى سوق العمل. وتوزعت تلك الرخص الجديدة على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 68.1%، والتجارية 30.3%، والسياحية 1.1%، والصناعية 0.5%.

خارطة الأعمال

وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن يكون مقراً للشركات العالمية.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال أكتوبر وصل إلى 34233 معاملة. وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 26385 معاملة أي ما يشكل 77% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 6145 إجراءً، وعدد الموافقات المبدئية 5216 إجراءً، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في أكتوبر إلى 1451 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

رخص فورية

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 270 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 339 رخصة. وتسعى اقتصادية دبي على تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات خلال أكتوبر، جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان ومصر والأردن والسعودية والسودان والولايات المتحدة ولبنان وفرنسا. وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 12342 معاملة خلال أكتوبر ضمت 6031 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية.

المناطق

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال أكتوبر حسب المناطق الرئيسية في دبي، حيث حازت منطقة ديرة النسبة الأكبر بإجمالي 2672 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي 2081 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 10 رخص تجارية جديدة.

ولفت التقرير إلى توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 67% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى، تلتها منطقة البرشاء الأولى، وبور سعيد، والقصيص الثانية، وبرج خليفة، والمركز التجاري الأول، والفهيدي، والمرر، وهور العنز، ونايف.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال أكتوبر، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 46.9% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 25.1%، والبناء والتشييد 9.2%.