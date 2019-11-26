مبادرة جديدة تستهدف جمع بيانات قطاع التجزئة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي الذكية» بالشراكة مع «اقتصادية دبي»، عن إطلاق مبادرة جديدة مشتركة للبيانات في قطاع التجزئة، تم تصميم المبادرة الجديدة التي تندرج تحت إطار «استراتيجية إشراك القطاع الخاص»، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات.

وينطوي المشروع على دراسة بيانات تم جمعها لفهم واقع مراكز الاستقطاب وتحديداً المناطق المحيطة بالمراكز التجارية أو محال التجزئة، والتي تجتذب المتعاملين، وتشهد تدفق الزوار، وتوجهات الإنفاق ضمن أحد أكبر مراكز التسوق في دبي.

ويرمي المشروع إلى تعزيز مرونة قطاع التجزئة، عبر تطوير فهم أوسع للتنوع الديموغرافي والسلوكيات المختلفة، مثل أنماط الإنفاق أو الزيارة، كما يقدم المشروع الرؤى المستمدة من البيانات التي تم جمعها على مستوى المدينة لدعم عملية إعداد السياسات الاقتصادية.

وتتعاون «دبي الذكية» مع ثلاث جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة لتنفيذ المشروع وهي: اقتصادية دبي؛ ومجموعة «ماجد الفطيم» التي كانت قد وقعت مع «دبي الذكية» مذكرة تفاهم لتحسين قدرات التحليل والبيانات في ديسمبر 2017، إلى جانب شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

إنجاز جديد

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام دبي الذكية: لطالما أكدنا أن البيانات هي أساس المدن الذكية، ونؤكد هذه الفكرة بينما نضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرة دبي في تسخير قوة البيانات، وحفز خططها لتصبح المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض.

وتعد هذه المبادرة خطوة عملية نحو تحقيق أهداف «استراتيجية إشراك القطاع الخاص»، والتي تعزز تعاون القطاعين العام والخاص في مجال البيانات. ونسعى إلى تمكين الاستخدام والتبادل السلس للبيانات، من أجل إرساء منظومة بيانات متينة وتوفير قيمة اقتصادية واجتماعية مجزية.

وأضافت: نركز على قطاع التجزئة بسبب مساهمته الكبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للإمارة، ففي الواقع، كان البيع بالتجزئة والجملة أضخم قطاعات الإمارة خلال 2018، وفقاً لبيانات «مركز دبي للإحصاء»؛ حيث أسهم هذا القطاع بنسبة 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يفوق ضعف مساهمة قطاع النقل والتخزين الذي يليه في الترتيب، والذي يسهم بنسبة 12.3%.

دور محوري

من جانبه، قال سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي: يلعب المشروع دوراً محورياً في تحسين وتمكين السياسات الاستراتيجية، ما يجعل دبي أكثر مرونة وديناميكية في تبني فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

ويعتبر فهم تغييرات الأداء في القطاعات الرئيسية بدبي، وتحليل أداء كل قطاع مع ذوي المصلحة من القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة، لتعزيز واستدامة بيئة ممارسة الأعمال التجارية. نؤكد للقطاع الخاص أن حكومتنا مستمرة في مشاركة المزيد من البيانات الاقتصادية، للمساهمة في توجيه خطط أعمالهم.

وقال جو أبي عقل، القائم بأعمال رئيس التطوير المؤسسي في «ماجد الفطيم القابضة»: في ظل اقتصاد اليوم القائم على المعرفة، فإن الأمر يتطلب من مؤسسات القطاعين العام والخاص تعزيز مشاركة بياناتها المفتوحة والمجهولة الهوية، بما يدعم مسيرة دبي التنموية واقتصادها ويوفر خدمات متميزة لسكانها.

ومع مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فإننا سوف نتمكّن من تحقيق المزيد من النمو لاقتصادها من خلال هذه المبادرة، مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة الاضطلاع بدورنا في جهود الارتقاء بتخطيط البنية التحتية، وتوفير تجارب أكثر تخصصاً وتلبية لاحتياجات المستهلكين.

ولا شك في أن المبادرة سوف تشكّل مصدر إلهام للمدن من جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بشراكتنا هذه مع دبي الذكية، والتي سترسي أساساً جديداً لصناعة البيانات.

شراكة

بدوره، قال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، حلول المؤسسات: تمكّنا من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع دبي الذكية من تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد تصميم وتشغيل العمود الفقري الرقمي للمدينة الذكية المتمثل بمنصة دبي بالس.

وفي الوقت الذي ندخل فيه المرحلة الثانية من رحلتنا نحو تعزيز التحول الذكي في دبي، تشكل هذه المبادرة الهادفة إلى الارتقاء بعمليات قطاع التجزئة في الدولة جزءاً لا يتجزأ من مهمتنا الرامية إلى تمكين التبادل السلس للبيانات ودعم خطط واستراتيجيات الجهات الحكومية في الإمارات.

وأضاف: ستسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة الجهات المعنية والشركات العاملة في القطاع على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات واضحة حول أحدث الاتجاهات في سوق التجزئة.

منهجية موثوقة

تتم إدارة المبادرة المبتكرة لمشاركة البيانات عبر منهجية موثوقة ومجربة تتسق مع أفضل الممارسات العالمية للأمان والسلاسة والتبادل العادل للبيانات.

ويتجلى هدفها الرئيس في إحداث توازن بين حفز استخلاص وتبادل البيانات من جهة، والمحافظة على أمن وخصوصية وقيمة البيانات من جهة أخرى. وستضطلع كل هيئة مشاركة في المبادرة بأدوار ومسؤوليات محددة في هذا السياق، حيث ستسخر المصادر اللازمة لتحقيق أهدافها.