«الشعفار لهندسة الحديد» تطرح حلول المباني مسبقة الصنع

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة الشعفار لهندسة الحديد إحدى أكبر شركات تصنيع وتركيب الحديد في منطقة الخليج والتابعة لمجموعة ايه اس جي سي حل المباني مسبقة الصنع خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار، وتوفر هذه المباني حلولاً بديلة أكثر سرعة وكفاءة ومراعاة للبيئة وبأسعار معقولة مقارنة بطرق البناء التقليدية، وتعد خياراً مثالياً لمواكبة النمو المتسارع في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ويجري تصنيع هذه المباني من الحديد خفيف الوزن داخل المصانع كوحدات منفصلة مجهزة بالكامل قبل نقلها إلى مواقع البناء وتجميعها، وتجري هذه العملية باستخدام ذات مواد البناء والتصاميم ووفقاً لنفس المقاييس والمعايير المستخدمة في طرق البناء التقليدية، عبر هذه المنهجية يتم إنتاج المباني على شكل «وحدات» تعكس عند تجميعها في الموقع هوية التصميم والخصائص الأساسية مطابقة في الجودة أكثر المباني تطوراً دون أي تغيير.

وتتيح هذه الطريقة في البناء تنفيذ نشاطات مختلفة في وقت واحد وتؤدي إلى اختصار الزمن اللازم لاستكمال المشاريع الضخمة بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50%، كما يمكنها خفض ميزانيات تشييد المشاريع بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

وقال عمرو علي - الشريك الإداري لشركة الشعفار لهندسة الحديد «ساهم النمو المتسارع في أعمال الإنشاءات والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً في تعزيز الحاجة إلى حلول أكثر سرعــة ومــرونة وملاءمة لتسريع العمـليات الإنشائية، وهذا بالتحديد ما توفره مباني الوحدات مسبقة الصنع. ».