دراسة: فرص نوعية في قطاع البناء تجتذب المستثمرين

المصدر: دبي - البيان

نشر معرض الخمسة الكبار الذي انطلق بدبي أمس ويستمر حتى 28 نوفمبر الحالي بمركز دبي التجاري العالمي، نتائج أول ورقة بحثية من نوعها في صناعة البناء والتشييد والتي حملت عنوان تقرير واقع وأصداء صناعة البناء على هامش افتتاح منتدى «الرؤساء التنفيذيين».

استندت الورقة لأبحاث أجرتها «جي آر إس» للأبحاث والاستراتيجيات في الشرق الأوسط بالتعاون مع معرض الخمسة الكبار، واستطلعت فيها آراء 5,951 شخصاً من كبار المتخصصين في قطاع البناء من 136 دولة مختلفة حول العالم، حول أبرز الاتجاهات والتوقعات المستقبلية لصناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا.

نقطة جذب

قال بن غرينش، نائب الرئيس الأول في شركة «دي إم جي للفعاليات»: حصلنا على إجابات من مختلف الاختصاصات في قطاع البناء بدءاً من المصنعين والموزعين والمطورين مروراً بالمقاولين والمهندسين المعماريين والاستشاريين، وتم تقسيم الإجابات والآراء التي ساهمت في صياغة التقرير حسب نوع العمل والأقدمية والموقع الجغرافي وإجمالي مبيعات الشركة، وهو ما ساهم في إجراء تحليل مفصل لجميع القضايا التي تواجه كل قسم من الأقسام التي تشكل هذا القطاع.

وكشف المشاركون في هذا البحث والمنتمين إلى شركات لا تملك أي مشاريع حالية في المنطقة، عن أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط على نطاقٍ أوسع تعد أكثر المناطق جذباً للشركات في صناعة البناء، وأكدوا أنهم قد يخططون مستقبلاً للاستثمار في المنطقة.

وقع إيجابي

قال أشاد أندريا بيتشن، الشريك والمدير العام لشركة «جي آر إس» للأبحاث والاستراتيجيات نظراً للنمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، تستحوذ مشاريع التطوير والبناء على اهتمام غالبية الشركات، وبدورنا نتطلع إلى الاستفادة من هذه المقومات والتوسع في الشرق الأوسط للمرة الأولى.