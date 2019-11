انطلاق «الخمسة الكبار» بتقنيات بناء مبتكرة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أمس الدورة الأربعين من معرض الخمسة الكبار في مركز دبي التجاري العالمي.

ويحتضن الحدث الضخم المتخصص بمجال الإنشاءات أكثر من 2390 عارضًا محليًا ودوليًا من 66 دولة لعرض 20 ألف منتج وحل بناء على أكثر من 68 ألف زائر متوقّع من عدد يزيد على 130 دولة على مدار الأيام الأربعة للمعرض.

ويغطي معرض The Big 5 للمرة الأولى في تاريخه دورة الإنشاءات الكاملة من خلال 6 معارض متخصّصة أخرى، وهي معرض The Big 5 Heavy، ومعرض Middle East Concrete، ومعرض HVAC R Expo، ومعرض Middle East Stone، ومعرض The Big 5 Solar، ومعرض Urban Design & Landscape Expo.

نمو مذهل

قالت جوزين هيمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: «في إطار فعاليات تعكس النمو المذهل لدولة الإمارات والمنطقة ككل، ما جعل معرض The Big 5 على مر السنين حدثًا عالميًا لأوساط الإنشاءات بأكملها.

وفي ظل مشهد اقتصادي آخذ في التحوّل، يعتبر الابتكار والتقنية ورؤى السوق والتواصل واكتساب المعرفة من بين العوامل اللازمة للحفاظ على التنافسية. وأصبح مهمًا الآن أكثر من أي وقت مضى أن تتلاقى أطراف الصناعة وتتصدى للتحديات الراهنة وتشكّل استراتيجيات المستقبل».

وتتجاوز قيمة المشاريع المستقبلية المخطط لتنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.7 تريليونات دولار أمريكي، مع إرساء عقود تفوق قيمتها 800 مليار دولار أمريكي على مدار الأعوام العشرة الماضية.

وتشكّل المشاريع الإنشائية وحدها 2.4 تريليون دولار أمريكي، وفقًا لتقرير حديث أعدته شركة ميد بروجكتس ونشره معرض The Big 5. ومن الملاحظ أن 59% من هذه المشاريع الإنشائية المقبلة مخصّصة للمباني المتعددة الاستخدامات، تليها البنية التحتية (21%)، والشقق والمنازل والفيلات (7%)، والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية (6%)، والفنادق والمنتجعات والمستشفيات والعيادات والمرافق الحكومية والمكاتب الإدارية.

محاور التقنية

أثبتت محاور الابتكار والتقنية في مجال الإنشاءات أنها مواضيع رائجة لدى الأوساط المعنية بهذا المجال، حيث تمكّن المشاركون من زيارة The Start-Up City (مدينة الشركات الناشئة) للالتقاء بالشركات الناشئة التي تعرض أكثر التقنيات ابتكارًا التي ستشكّل ملامح مستقبل مجال الإنشاءات.

وفي الوقت نفسه، عرضت Live Innovation Zone (منطقة الابتكارات المباشرة) بعضًا من أحدث التطورات التقنية في مجال الإنشاءات، ومن بينها روبوت تنظيف آلي بالكامل، ومنصة إنترنت الأشياء التي تساعد شركات الإنشاء والتأجير على مراقبة معداتها، بالإضافة إلى مبرّد هواء تبخيري يوفّر 80% من استهلاك الطاقة.

وانطلقت أمس 240 ورشة عمل ومائدة مستديرة معتمدة للتطوير المهني المستمر، جنبًا إلى جنب مع مؤتمرات قمة رفيعة المستوى وندوات عملية لتعزيز سبل التعاون ودعم أفضل الممارسات وتوفير حلول فعّالة للتحديات التي يواجهها المجال اليوم.

نقلة نوعية

شهدت فعاليات المعرض إطلاق منطقة (قطاع الإنشاءات الجاهزة والمعيارية) التي تستعرض أحدث حلول الإنشاءات الجاهزة والمعيارية للأغراض السكنية والتعليمية والصحية والتجارية. وركّزت مناقشات أمس على مواضيع من قبيل الموجة الجديدة من التقنيات التي تحدث نقلة نوعية في سوق الإنشاءات المسبقة الصنع.

فعاليات اليوم

تشمل الفعاليات الأخرى التي ستنعقد اليوم، حوارات المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، وإدارة المشاريع والطاقة الشمسية والتصميم الحضري، وقمة هيئة الطرق والمواصلات للابتكار في نمذجة معلومات المباني ويستضيف رواد المجال ممن يلقون ضوءًا كاشفًا على اعتماد نمذجة معلومات المباني واتجاهاتها.