الإمارات الأولى عالمياً في ديناميكية العمل التجاري

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، في ديناميكية العمل التجاري، وذلك ضمن مؤشر الازدهار العالمي لعام 2019، الذي يصدره معهد «ليغاتوم» البريطاني، بصفة سنوية، ليرصد مستويات الازدهار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي في مختلف دول العالم.

ووفقاً للمؤشر، جاءت الإمارات في الصدارة، لكونها تمتلك أعلى المعدلات العالمية في كثافة المشروعات والأعمال التجارية، فضلاً عن امتلاكها أعلى قدرة عالمياً على استقطاب أصحاب المواهب من كافة بلدان العالم.

وصُنفَت الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 40 عالمياً على «مؤشر الازدهار العالمي لعام 2019». وتفوقت الإمارات على ماليزيا، التي صُنفَت في المركز الـ 41 عالميا، والصين «الـ 57»، وروسيا «الـ 74».

وتضمن المؤشر عدة مؤشرات فرعية أخرى، منها مؤشر «الجودة الاقتصادية»، والذي حصلت فيه الإمارات على المركز الأول إقليمياً، والـ 20 عالمياً.

وتفوقت الإمارات في هذا المؤشر على فنلندا، التي حلت في المركز الـ 21 عالمياً، اليابان «الـ 26»، أستراليا «الـ 31»، فرنسا «الــ 37»، كندا «الــ 38»، إسبانيا «الــ 47»، وإيطاليا «الــ 52».

عقد كامل

وكانت الإمارات هي ثالث أفضل دول العالم تحسناً في «الجودة الاقتصادية» على مدى عقد كامل، حيث قفز ترتيبها هذا العام 21 مركزاً، بالمقارنة مع ترتيبها في عام 2009.

ونالت الإمارات المركز الأول إقليمياً، والـ 20 عالمياً، في مؤشر فرعي آخر، وهو «رأس المال الاجتماعي»، ويعني المقومات الاجتماعية المتوافرة في كل دولة لتحقيق نهضة، ومنها شبكة العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ومستويات الثقة المتبادلة في ما بينهم. وتفوقت الإمارات في مؤشر «رأس المال الاجتماعي» على لوكسمبورغ «الــ 21»، فرنسا «الــ 41»، اليابان «الــ 132»، وكوريا الجنوبية «الــ 142».

كما صُنفَت الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والــ 23 عالمياً، في مؤشر «أحوال الشركات والمشروعات التجارية»، وكانت هي الأفضل عالمياً في التحسن في هذا المؤشر على مدى عقد كامل، حيث قفزت 20 مركزاً، بالمقارنة مع تصنيفها على المؤشر في عام 2009. وحصلت الإمارات على المركز الأول إقليمياً، والـ 29 عالمياً، في مؤشر «البيئة الاستثمارية»، وتفوقت فيه على البرتغال «الــ 31»، وإيطاليا «الــ 40».

وكانت المراكز العشرة الأولى على «مؤشر الازدهار العالمي لعام 2019»، من نصيب الدنمارك، النرويج، سويسرا، السويد، فنلندا، هولندا، نيوزيلاندا، ألمانيا، لوكسمبورغ، وآيسلندا، على التوالي.

المراكز العشرة

وتبادلت الدنمارك والنرويج هذا العام مركزيهما في مؤشر العام الماضي، وتكرر الأمر مع ألمانيا ولوكسمبورغ. وقفزت نيوزيلاندا هذا العام إلى المركز السابع، بعد أن كانت العاشرة العام الماضي، كما قفزت آيسلندا من الــ 11 إلى العاشر. وباستثناء ذلك، لم يطرأ تغيير في مؤشر هذا العام على باقي المراكز العشرة الأوائل.