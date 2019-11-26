«الإمارات للألمنيوم» تزوّد شركة صينية بخام «البوكسيت» لـ 5 سنوات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة Xinfa، أكبر منتجي الألمنيوم في الصين، تمد بموجبها البوكسيت من منجمها في غينيا إلى الشركة الصينية للسنوات الخمس المقبلة، حيث ستزوّد الشركة بملايين الأطنان من البوكسيت سنوياً اعتباراً من عام 2020، ومن المقرر أن يتم تحميل أول سفينة في شهر يناير المقبل.

وكانت «الإمارات العالمية للألمنيوم» وقعت في شهر يوليو الماضي اتفاقية طويلة الأجل مع شركة «فيدانتا»، لتوريد البوكسيت المستخرج من منجم الشركة في غينيا.

وبدأت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للشركة، تصدير البوكسيت في شهر أغسطس، واستثمرت الشركة نحو 1.4 مليار دولار لتطوير مشروع منجم البوكسيت والبنية التحتية المرتبطة به للتصدير في غينيا، في أكبر عملية للاستثمار التأسيسي في هذه الدولة على مدى 40 عاماً.

وقال تشانغ جانغ، رئيس مجموعة Xinfa: «تعتمد الشركة على البوكسيت المستورد، وستسهم اتفاقيتنا مع الشركة على تعزيز إمداداتنا من البوكسيت، ونتطلع إلى رؤية ثمار هذا التعاون والالتزام بين الشركتين في تحقيق نجاح استراتيجي مربح لكلا الطرفين».

ومن جانبه، قال عبد الله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد شركة غينيا ألومينا مصدراً عالمياً جديداً للبوكسيت عالي الجودة، والذي يتم إنتاجه بطريقة مسؤولة وبتكلفة شحن منخفضة باستخدام أكبر سفن شحن البضائع السائبة في العالم.

وتتمثل الاستراتيجية التي ننفذها بنجاح في ترسيخ قاعدة عملاء متنوعة للبوكسيت المنتج في غينيا في الأسواق الرئيسة، بما في ذلك الصين والهند. ونحن سعداء بانضمام Xinfa إلى قاعدة عملائنا للبوكسيت».

وخلال العام 2017، زودت الشركة عملاءها المحتملين بعينات البوكسيت المنتج من غينيا ألومينا، ويعتبر البوكسيت هو الخام الذي يستخرج منه الألمنيوم.