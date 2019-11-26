فرع جديد لبنك «ميرابو» السويسري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

حضر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتاح المكتب الجديد رسمياً وحفل قص الشريط لمجموعة «ميرابو» المصرفية، في أبوظبي، بالشراكة مع «إس بي كي» القابضة.

كما حضر افتتاح المكتب الجديد للمجموعة، التي تأسست في جنيف عام 1819، كبار المسؤولين في هيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي.

ويوفر المكتب الذي سيحمل اسم «ميرابو» (أبوظبي) المحدودة، خدمات استشارات إدارة الثروات المحلية والدولية، وتطوير الأعمال، ودعم خدمات التعاقب الوظيفي، ويقدم الخدمات الاستثمارية لعملائه في الإمارات، والتي تركز على الشركات العائلية المحلية وشبكاتها وشركائها.

ومن المخطط أن يقيم الآن 6 موظفين في أبوظبي تحت إدارة رونالد تامر، الرئيس التنفيذي لدى «ميرابو» (أبوظبي) وبدعم من آلان بارون، رئيس سوق إدارة الثروات، وأوليفييه هونسبيرغر، الرئيس التنفيذي.

وقال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان: «الصداقة التي تجمع عائلاتنا تمتد لسنوات طويلة، وتعكس مفهومنا للتعاون ورؤيتنا الاستشرافية للأجيال القادمة، إذ تتمتع ميرابو بالخبرة والمعرفة االتي تؤهلها من توفير أفضل المنتجات والحلول التي تلبي كافة الاحتياجات».

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تعتبر مجموعة «ميرابو» إضافة لا تقدر بثمن إلى مجتمعنا المالي والاستثماري الديناميكي، ونتطلع إلى توسيع «ميرابو» للحلول والعروض المتاحة لتقديم خدمة أفضل للمستثمرين ومجتمع الأعمال في الإمارات والشرق الأوسط».