20 منطقة لتملك الأجانب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

كشف محمد الحوسني مستشار مكتب أبوظبي للاستثمار، عن وجود 20 منطقة استثمارية سمحت فيها أبوظبي بالتملك الكامل للأجانب، وذلك ضمن حزمة التشريعات والحوافز التي أقرتها أبوظبي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد الحوسني خلال ندوة نظمتها أمس اللجنة المسؤولة عن معرض سيتي سكيب أبوظبي 2020 المقرر انعقاده خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل، لتعريف المستثمرين الأجانب والمحليين بالحوافز الحكومية لإمارة أبوظبي، أن أبوظبي تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع العقارات بصفة خاصة وذلك بسبب نسب النمو المتميزة التي حققها خلال السنوات الخمس الماضية وبلغت كمتوسط 4.6%، إضافة إلى ارتفاع حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات والبناء إلى 36 مليار درهم، مثلت 34.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي بنهاية 2018.

ودعا الحوسني الشركات والمستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم في أبوظبي، مشدداً أن أبوظبي تعد من آمن مدن العالم وتتيح مزايا كثيرة للمستثمرين الأجانب وخاصة في القطاع العقاري، فضلاً عن أن مكتب أبوظبي للاستثمار طرح حوافز متميزة للمستثمرين والشركات الناشئة والجديدة.

وتضمن الموقع الإلكتروني للمكتب أمس إعلانات بطرح حوافز بقيمة تزيد على 5.5 مليارات درهم للمستثمرين والشركات الجديدة والناشئة في عدة قطاعات اقتصادية منها التكنولوجيا الزراعية والسياحة البيئية والصناديق الاستثمارية.

وطرح المكتب برنامجاً تمويلياً على مدار 3 سنوات بقيمة مليار درهم كحوافز نقدية وغير نقدية للمبتكرين في قطاعات التكنولوجيا الزراعية. وكشف المكتب عن تخصيص 4 مليارات درهم من خلال صندوق للبحث والتطوير للشركات المتميزة، إضافة إلى خصومات تتراوح من 25% - 50٪ على نفقات البحث والتطوير، وخصم إضافي يصل إلى 25٪ عند التسويق الناجح للشركات.

كما طرح المكتب حوافزتشمل استثناءات من إيجار الأراضي مدة 5 سنوات وإعفاءات ضريبية للمشاريع المنجزة قبل يناير 2022، وصندوق للمبتكرين بإجمالي تمويلات 535 مليون درهم.

وأكد الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اقتصاد أبوظبي قوي ويواصل نموه، والمشاريع العقارية لم تتوقف بل العكس في زيادة مستمرة والإمارات تعد من أكثر دول المنطقة استقطاباً للاستثمارات الأجنبية في العقارات.