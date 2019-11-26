بدء التسجيل في جائزة محمد بن راشد للأعمال 2019

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي، المؤتمر العالمي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2019، والذي شهد إطلاق الدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، والدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، والدورة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين، والإعلان عن بدء التسجيل بالجوائز الثلاث من قبل الشركات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة نخبةٍ من المتحدثين وأبرز الشخصيات والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في تميز الأعمال والأداء المؤسسي.

وتحت شعار «اقتصاد التجربة: تقديم تجارب استثنائية للمتعاملين بهدف تحقيق نمو طويل الأمد»، قدم المؤتمر رؤى فعالة وآليات عملية حول أفضل الممارسات العالمية في التركيز على احتياجات ومتطلبات المتعاملين، وتطوير وإثراء تجربتهم، بالإضافة إلى استفادة المشاركين من الآراء القيمة حول تجارب المتعاملين واتجاهاتها الحالية.

وتعتبر الجائزة، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، إحدى أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي بدول التعاون حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية، والترويج لثقافة الأعمال المتميزة والأداء المؤسسي المتفوق.

الدورات السابقة

وأكد ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أهمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال باعتبارها جائزة عالمية قادرة على قيادة مسيرة التميز في مجتمعات الأعمال الخليجية، مؤكداً أن الدورات السابقة للجائزة شهدت تكريم أكثر من 181 شركة ومشاركة أكثر من 1800 شركة ومؤسسة استفادت من الجائزة وبرنامجها.

وأضاف: قمنا في غرفة دبي في وقت سابق من هذا العام بالإعلان عن إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين، وذلك ضمن جهودنا لتشجيع الشركات على تحسين ممارساتها الموجهة نحو المتعاملين وتكريم الشركات التي تقدم تجارب استثنائية للمتعاملين.

فإطلاق هذه الجائزة المتخصصة بجانب الدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، والدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال سيرتقي بمعايير الأعمال ويشجع الشركات في الإمارات ودول التعاون على تبني أفضل ممارسات الأعمال.

وشهد المؤتمر العالمي مشاركة نخبة من المتحدثين والشخصيات والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في تميز الأعمال والأداء المؤسسي، شملت فرحان سيد، شريك ورئيس الابتكار الرقمي بشركة «كيه بي إم جي» الخليج الأدنى، وأدريان تيرون، رئيس إدارة التركيز على العملاء بمجموعة تاتا، وإدوارد زو، نائب الرئيس للشؤون العالمية العامة بشركة «هواوي».

جلسة تفاعلية

اختتم المؤتمر بجلسة تفاعلية مع المتحدثين العالميين تحت عنوان «كيفية كسب المتعاملين والمحافظة على النمو في اقتصاد التجارب»، حيث ركزت الجلسة على الاستراتيجيات والأساليب المتبعة من قبل قادة الأعمال والشركات لكسب رضا المتعاملين والحفاظ على ميزتها التنافسية.