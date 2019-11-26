الترويج لـ«دبي كوميرسيتي» خلال معرض «سلاش» في هلسنكي

المصدر: دبي - البيان

شاركت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة متخصصة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة، أخيراً في أعمال معرض «سلاش»، إحدى أبرز الفعاليات المعنية بقطاع الشركات الناشئة، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بهدف تسليط الضوء على آخر التوجهات في قطاع التجارة الإلكترونية واستعراض الفرص المتنامية أمام الشركات الراغبة بتطوير أعمالها في المنطقة.

وهدف المعرض إلى تعزيز إمكانيات الربط بين رواد الأعمال والفرص المتاحة في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث نظمت «دبي كوميرسيتي» مجموعة من الاجتماعات مع شركات التجارة الإلكترونية الناشئة وغيرها من الأطراف الفاعلة في القطاع، لتعريفها بالقيمة المضافة التي توفرها المنطقة، وتعزيز أعمالها التجارية فيها.

وقالت آمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: مشاركتنا في أعمال معرض «سلاش» جاءت للتواصل مع مجموعة كبيرة من رواد الأعمال والمستثمرين والتفاعل مع المنظومة التكنولوجية الأوروبية ككل، فضلاً عن عرض الخدمات والفرص التي توفرها «دبي كوميرسيتي» للشركات من جميع أنحاء العالم.

ويسهم قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدلات نمو قوية، إذ من المتوقع أن تصل قيمته إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022. وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 4 آلاف شركة ناشئة و2000 مستثمر.