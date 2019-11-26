اتفاقية رمز مشترك بين طيران الإمارات و«سبايس جيت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات إبرام اتفاقية رمز مشترك واتفاقية إنترلاين، مع «سبايس جيت» تضيف وجهات جديدة للمسافرين من وإلى الهند. وهذه أول اتفاقية رمز مشترك للناقلة الهندية على الإطلاق.

وستتيح الاتفاقية، اعتباراً من بداية 2020، أمام المسافرين إلى الهند الاستفادة من خيارات سفر أكثر إلى وجهات تخدمها طيران الإمارات وسبايس جيت مثل أحمد أباد ومومباي وكوتشي ودلهي

. كما سيتمكن ركاب طيران الإمارات من مواصلة رحلاتهم بسهولة وسلاسة عبر شبكة سبايس جيت إلى 6 مدن هندية جديدة هي: أمريتسار وجايبور وبونه ومنغالور ومادوراي وكاليكوت.

وسيصبح في إمكان المسافرين بفضل الاتفاقية حجز تذكرة سفر واحدة بأسعار مميزة إلى أي من الوجهات التسع التي تخدمها طيران الإمارات في الهند ومواصلة رحلاتهم إلى 172 وجهة محلية ضمن شبكة سبايس جيت التي تشمل: غوا ودهرادون ودارامشالا وجايسالمر وجامو.

وأصبح بإمكان المسافرين في إطار المرحلة الأولى من اتفاقية الإنترلاين حجز تذاكرهم اعتباراً من الأمس على أن يبدأ السفر اعتباراً من 15 ديسمبر.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بطيران الإمارات: ترتبط طيران الإمارات بعلاقات تاريخية وثيقة وتعاونية مع الهند.

ونقلنا خلال العقد الماضي ما يزيد على 50 مليون مسافر من وإلى وجهاتنا في الهند، التي نخدمها اليوم بـ170 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من دبي. وتساهم شراكتنا هذه في الاستفادة من شبكة خطوط سبايس جيت الواسعة.

من ناحية أخرى، أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدمتها إلى دكا بإضافة رحلة يومية رابعة اعتباراً من 1 يونيو 2020. وستعمل الرحلة اليومية الجديدة إلى دكا بطائرات بوينج 777-300ER. كما ستوفر الطائرة طاقة شحن تصل إلى 20 طناً من البضائع.