«الاقتصاد» تناقش مع رجال الأعمال تأسيس «رابطة المستثمرين المبادرين»

المصدر: أبوظبي- البيان

ناقشت وزارة الاقتصاد مع عدد من رجال الأعمال من الجيل الشاب مبادرة تأسيس «رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين» للاستثمار في الشركات الناشئة في كل القطاعات وخاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد بمقرها في أبوظبي، برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحضور عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، ونخبة من رجال الأعمال الشباب المستثمرين في قطاعات متعددة ومتنوعة.

وأكد عبدالله آل صالح في مستهل الاجتماع حرص وزارة الاقتصاد بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على دعم وتشجيع الأفكار والمبادرات التي تسهم بتعزيز دور القطاع الخاص لتقوية ركائز اقتصادنا الوطني وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في الدولة ومن هذه المبادرات البناءة فكرة إنشاء «رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين» لدعم الاستثمار في الشركات الناشئة وتبني الأفكار الإبداعية الخلاقة لرواد وشباب الأعمال المواطنين عموماً.

وقال: إن الفترة الماضية شهدت وبشكل ملحوظ ومنذ بداية هذا العقد تحديداً انتشار فكرة الشركات الناشئة التي ازدادت أهميتها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لاقتصاديات الدول وكذلك إحدى القنوات الاستثمارية، وشهدت الإمارات منذ عام 2015 تزايداً ملحوظاً في انتشار حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وبرزت كذلك حاضنات الأعمال ضمن بعض المؤسسات الحكومية الراعية لها وكذلك الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص لم يكن بعيداً عن هذا لتوجه الهادف لاستقطاب المبدعين والمبتكرين من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاحتضانها وتطوير أفكارها ومساعدتها لتصل لمرحلة النضج، ومن ثم انتقالها لمرحلة التأسيس لمشروع استثماري منتج ورابح ومن هنا انبثقت فكرة «المستثمر الملاك» أو «المستثمرين المبادرين».

وبدوره قال عبدالله الفن الشامسي رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي إن فكرة إطلاق «رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين» بهدف دعم وتحفيز الشركات الناشئة تدعم الجهود الهادفة لتحسين بيئة الابتكار في الدولة و تعزيز مكانة الدولة الريادية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، مضيفاً أن فريق مؤشر الابتكار يعمل بصورة دؤوبة لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها في هذا الصدد.

وقال الدكتور أديب العفيفي: إن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيطلق خلال الأيام المقبلة «البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة» لدعم المشاريع والمنشآت، التي تقوم بأنشطة مبتكرة في الدولة.